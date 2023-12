Kortrijkse Link Lab wint haar categorie op het World Festival of Interiors in Singapore: “Mooiste erkenning die je kan krijgen”

De alliantie van Markland en Stay Studio, was tussen 29 november en 1 december aanwezig op het World Architecture Festival en World Festival of Interiors in Singapore, om twee projecten live te presenteren in de finales. Het ontwerp van het nieuwe kantoor van de alliantie won in het wedstrijdgedeelte ‘Inside’ – interieur – in de subcategorie Workplace (Small).

Link Lab is gelegen op de Veemarkt in Kortrijk op de eerste verdieping van de Sint Janstoren. Het is een commerciële ruimte die tien jaar lang leeg stond vooraleer het ontwerpteam van Link Lab de ruimte herbestemde als kantoorruimte en creatief platform. Verschillende creatieve bureaus vinden hier hun werplaats: zowel urban planners (Dencity), als architecten voor grote ontwikkelingen (Markland), tot ontwerpers van particuliere woningen (US) en interieurdesigners (Stay Studio).

Creatieve kantoorruimte

Link Lab verenigt zo dus verschillende architectenbureaus in een eigenzinnig en creatief ingevulde ruimte. Geen enkele van de verschillende bedrijven claimt enige ruimte door middel van branding of afbakening. De ontwerpers van verschillende bureaus zitten zelfs door elkaar. De volledige vloer wordt gemeenschappelijk ingezet als kantoorruimte en als ruimte voor architectuurworkshops, netwerkevents en lezingen.

Je komt de ruimte binnen via een roltrap die nog doet denken aan de oorspronkelijk commerciële functie van de ruimte. Er is geen expliciet onthaal; de centrale open ruimte dient immers als wachtruimte en receptie. Daarnaast is ook het industriële karakter behouden met de nog steeds zichtbare leidingen en ventilatiekanalen. Ook de minimale ruimteafscheiding met transparante wanden uit serrebouw en de elektrische bekabeling versterken dat. Die achtergrond contrasteert – bewust – wel sterk met de hoogwaardige aankleding uit fineerhout, marmer en designmeubilair.

World Festival of Interiors

Met het ontwerp voor de kantoorruimte schreef Link Lab zich in voor de internationale architectuurwedstrijd World Architecture Festival – dat sinds 2008 bestaat – en World Festival of Interiors, dat dit en volgend jaar doorgaat in het Zuid-Oost-Aziatische Singapore. “We hoorden in Singapore vaak dat ons project een schoolvoorbeeld was van de Belgische minimalistische stijl”, reageert co-owner van Stay Studio Simon Adriaenssens (36). “België staat er in de architectuurwereld voor gekend om uit te blinken in het warm minimalisme, wat overigens echt niet evident is. Ik ben heel blij dat het resultaat van ons project wordt geapprecieerd in de architectuurwereld.”

“Het was heel complex om een ruimte te creëren waardoor de verschillende bureaus op een efficiëntere manier samen konden werken, maar we zijn eruit gekomen. We zitten hier nu al een jaar en je wordt het eigenlijk wel snel gewend. We waren in alle eerlijkheid al blij dat we genomineerd waren en hadden de overwinning dus totaal niet verwacht. Toen bekendgemaakt werd dat wij gewonnen hadden, heerste er bij mij eerst ongeloof en daarna trots. Het moest eventjes bezinken. Dit is de mooiste erkenning die je kan krijgen.”

De delegatie in Singapore © gf

Teambuilding

Simon Adriaenssens nam de trofee in ontvangst en gaf ook een speech. Er was immers een delegatie van Link Lab-eigenaars meegereisd. “We zijn er in totaal een week geweest”, zegt Adriaenssens. “Dat stond natuurlijk niet allemaal in het teken van het World Festival of Interiors in Singapore. We bezochten ook een en ander. Dat ging dan vooral over de architectuur van de verschillende interessante gebouwen die verspreid zijn over de stad, maar ook voor het interieur hadden we oog. Daarnaast hebben we goed gegeten en gedronken. Het was eigenlijk ook een goede teambuilding met de collega’s,” besluit Adriaenssens.