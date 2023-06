Kortrijkse chauffeursdienst Get Driven vlagt uit naar Duitsland

Get Driven, de chauffeursdienst van Kortrijkzanen Gunther Ghysels en House of Talent-CEO Steve Rousseau, breidt uit naar Duitsland. Get Driven schakelt bestuurders in die klanten vervolgens met hun eigen wagen vervoeren naar feestjes, meetings of festivals.

Oprichter Ghysels en meerderheidsaandeelhouder Steve Rousseau gaan nu scheep om met die succesformule ook de Duitse markt te bestormen, met München als testcase.

Ambassadeurs

“De werkwijze blijft dezelfde als hoe die nu in België toegepast wordt. Klanten kunnen via de app aangeven wanneer en waar ze een lift nodig hebben, waarop de bestuurders, veelal studenten, kunnen intekenen. We hebben wel nog wat werk voor de boeg. De eerste honderd ritten moeten top zijn. We willen de klanten aangenaam verrassen, zodat ze meteen ambassadeur van ons bedrijf worden”, zei Ghysels dinsdag aan De Tijd. “Nadien kan het in principe snel gaan. We zetten een systeem met lokale Duitse managers op en verbreden onze actieradius. Van 50 naar 150 km rondom München, en dan richting andere steden.” Get Driven mikt op twee miljoen omzet in Duitsland. In De Tijd zinspeelt Steve Rousseau ook op een overname in Nederland. (red.)