Kortrijks Verhuurbedrijf Renties bestaat tien jaar: “Mikken altijd op die wow-factor”

Het begon tien jaar geleden met een gedurfd idee en een flinke dosis lef. Een decennium later is het een van de meest toonaangevende bedrijven uit de branche geworden. Renties, het geesteskind van Laurent Vanneste (36), blaast tien kaarsjes uit. “Ons geheim? Geen compromissen op kwaliteit.”

Een vloot van 360 wagens en een klantenbestand dat internationale allures heeft. De marktpositie van Renties, verhuurbedrijf van zowel bedrijfsvoertuigen als particuliere wagens, is er eentje die in de volledige sector bewondering afdwingt. Toch is er van naast de schoenen lopen of rentenieren in een tropisch land bij Laurent geen sprake.

“Ik ben ervan overtuigd dat het de persoonlijke aanpak is die een sleutelrol heeft gespeeld in ons verhaal. Onze mensen weten dat: wanneer een klant hier drie keer over de vloer komt het onze taak is hem of haar met de voornaam te kunnen aanspreken. Klanten – ongeacht hun portefeuille – zijn geen nummers, maar krijgen keer op keer persoonlijke service.”

Laurent begon zijn professionele leven in de verkoop, maar de ondernemersmicrobe kreeg hem al snel te pakken. “Ik werkte als verkoper bij onder andere Volkswagen en BMW, maar het is vooral toen ik voor een verhuurbedrijf aan de slag ging dat ik het idee van Renties kreeg. Ik stond er in voor de verkoop van huurwagens en ik merkte dat er heel wat potentieel in die sector zat. Op een dag werd de stap dan ook gezet om het zelf te gaan doen en we begonnen in Gullegem met een 60-tal voertuigen, zowel bestelwagens als gewone personenwagens. Zo is het allemaal gaan evolueren en werd er iedere dag keihard gewerkt. Op een bepaald moment hadden we op verschillende plaatsen filialen, zoals in Brugge en Oostende”, zegt Laurent.

“Daar zijn we mee gestopt, omdat de dienstverlening te veel werd opgesplitst en onze klanten verdienen enkel het beste. Alles werd opnieuw op één plaats gecentraliseerd en in 2018 konden we onze nieuwe gebouwen in Kortrijk betrekken.”

Kwaliteit

Naam en faam verwerven in een erg concurrentiële markt? Laurent koos resoluut voor kwaliteit als leidraad. “In heel wat gevallen bieden verhuurbedrijven basismodellen van wagens aan, om de prijs te drukken natuurlijk. Wij doen het anders. Wanneer we nieuwe voertuigen aankopen, kiezen we systematisch voor de full option modellen. Wanneer een klant hier een voertuig huurt, dan stapt hij of zij in een model dat voorzien is van alle toeters en bellen. Zo moeten ze niets extra huren, maar kunnen ze ook genieten van hun huurvoertuig. Wie wil er nu niet graag in super comfortabele zetels zitten, met alles opties binnen handbereik? Het is voor ons extreem belangrijk dat onze klanten keer op keer dat nieuw gevoel hebben als ze een wagen afhalen. Een wow-factor, keer op keer, of je nu een bestelwagen of een BMW huurt!”

