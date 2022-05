Kortrijks IT-bedrijf wil West-Vlaams talent hier houden: “Er sijpelt te veel kennis weg uit onze provincie”

Al vijf jaar lang is Sweet Mustard gespecialiseerd in het bouwen van maatsoftware voor zowat alle grote speler in onze provincie. Dat lokale tintje is heel belangrijk voor het bedrijf, want de West-Vlaamse trots spat ervan af. “Er zit hier zoveel talent, maar het is een echte uitdaging om die toppers te overtuigen dat ze niet naar Gent of Brussel moeten afzakken voor een boeiende job”, aldus managing partner Mike Seghers (42) uit Oostende.

In een oude vlasfabriek aan de Leie heeft het Kortrijkse softwarebedrijf Sweet Mustard samen met zeven collega-ondernemingen onderdak gevonden. Sweet Mustard is een dochterbedrijf van Cronos aan de Leie, waar Bruggeling Neal Van Maele (36) aan het roer staat. “Cronos aan de Leie is een soort ecosysteem van veertien verschillende bedrijven die elk een puzzelstukje van het geheel vormen. Ze hebben stuk voor stuk hun eigen specialiteit. Ondernemerschap, technologie en creativiteit staan centraal in onze community. Je kan ons eigenlijk een beetje zien als een hoofdaannemer die met verschillende kleienre vakmensen samenwerkt en zo de klant ontzorgt en overzicht biedt. Wat de ene niet kan, wordt door de ander aangevuld. Die flexibiliteit typeert ons heel sterk”, legt Neal uit.

Focus op lokaal

Als onderdeeltje van de grote puzzel nemen de 52 teamleden van Sweet Mustard het bouwen van maatsoftware voor hun rekening. “Wij vullen de gaten van standaard softwarepakketten in voor bedrijven. Dat kun je heel breed zien: van administratieve boekhoudprogramma’s tot de machines in de productielijn. Vanaf het moment dat er veel dataverzameling en integratieprocessen aan te pas komen, schiet de basissoftware al snel tekort. “

Wij gaan dan met ons multidisciplinair team op maat uitwerken waar de klant nood aan heeft. Wij zorgen dat de juiste info bij de juiste persoon op het juiste moment terechtkomt. En bovenal: op een gebruiksvriendelijke manier. Bedrijven vinden moeilijk nieuwe mensen met de gewenste opleidingsachtergrond. Wij zorgen ervoor dat nieuwelingen binnen twee dagen volledig mee zijn met de flow van het bedrijf.We bouwen bovendien altijd verder op wat er al bestaat, we verspillen geen tijd en geld van de klant door van 0 opnieuw te beginnen”, vertelt Mike Segers. (lees verder onder de afbeelding)

Sfeerbeeld van een Innovation Day in Sweet Mustard. © Cronos aan de Leie

De klanten van de bedrijvengroep bevinden zich voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen. Zoals de traditie het betaamt, gaat het in onze regio vooral over familiebedrijven in de maakindustrie die doorheen de jaren zijn uitgegroeid tot internationale spelers. Belgium Pork Group, Daikin, Van Marcke, Vanheede… om er maar enkele op te sommen. Ook zij vinden een lokale partner voor hun IT-problemen blijkbaar heel belangrijk. “Eerst en vooral is het altijd handig al je fysiek dichtbij bent. Wanneer het snel moet gaan kunnen we meestal binnen het uur bij de klant staan. Maar de fierheid speelt ook een grote rol. West-Vlamingen staan bekend voor hun ondernemerschap en hun boerenverstand. Onze klanten merken heel snel dat we op dezelfde golflengte zitten en net als hen resultaatgericht en pragmatisch zijn ingesteld”, aldus Mike.

Braindrain tegengaan

Om al die klanten van een goeie service te kunnen voorzien heeft het bedrijf natuurlijk ook voldoende medewerkers nodig, en daar wringt het schoentje. Momenteel staan er een 30-tal vacatures open die door meerdere mensen mogen ingevuld worden. De nood is even hoog als pakweg twee jaar geleden, maar de zoektocht naar geschikte mensen blijkt moeilijker dan ooit te zijn. De braindrain in onze provincie zit daar alvast voor iets tussen. “Na de Wereldoorlogen zagen we veel machines en ondernemingen vertrekken naar andere regio’s en het buitenland. Het ging over een tastbaar verlies. Nu gebeurt het opnieuw, maar dan met de kennis, die sijpelt weg uit onze regio. Onze economie is steeds meer digitaal en servicegericht. Om als onderneming te kunnen voldoen aan de veeleisende consument, heb je technologische kennis en creativiteit nodig”, verduidelijkt Neal.

Een goed loon is één iets, maar enkel daarvoor blijven mensen niet bij een bedrijf. Wij maken het verschil door onze aanpak

Het probleem is dat die getalenteerde mensen, waar onder andere Sweet Mustard naar op zoek is, vaak denken dat ze naar het centrum van het land moeten afzakken om zichzelf te kunnen ontplooien. Een verkeerde inschatting, meent Mike: “De war on talent woekert sterk in deze sector. Een competitief loon bieden is één ding, wij willen ons vooral onderscheiden in onze manier van aanpak. Dat doen we door ons team vooral uitdagende en boeiende projecten voor te schotelen. We werken heel nauw samen met de klant. Zij leren ons hoe hun processen in elkaar zitten, wij brengen onze expertise aan tafel en helpen een oplossing te zoeken voor hun specifiek probleem. Onze werknemers volgens een project van A tot Z op, ze zien echt resultaat van hun werk. Daarnaast zijn er bij ons heel veel groeimogelijkheden, waar je begint hoeft zeker niet de plek te zijn waar je eindigt.”

Jobhappening

Om jong talent aan te trekken geven de verschillende teams geregeld seminaries op de hogescholen in de buurt, en dat lukt wonderwel. Maar om die starters goed te kunnen begeleiden moeten ook ervaren kandidaten hun weg vinden naar Sweet Mustard en diens collega’s. “De instroom moet in balans blijven. De huidige omstandigheden bevorderen het jobhoppen echter niet, mensen kiezen nu voor zekerheid. Daarom organiseren we op 21 mei een jobevent waar we geïnteresseerden met hun hele gezin uitnodigen om met alle dochter bedrijven van Cronos aan de Leie kennis te maken. Naast een foodtruck en springkasteel zullen er tal van medewerkers uit tientallen verschillende functies aanwezig zijn om alle mogelijke vragen te beantwoorden. Net zoals in alles wat we doen willen we vooral transparant zijn over onze werking. Iedereen is welkom, een achtergrond in informatica is zeker niet nodig, enkel interesse en passie om bij te leren. We hebben hier zowel bio-ingenieurs als mensen uit de horeca en bouwsector. Kom af en luister naar hun ervaringen”, knipoogt Mike.