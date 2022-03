Kortrijks Brooklyn winkel opende halve eeuw geleden

Onlangs gooide het team van Brooklyn Kortrijk aan de Korte Steenstraat de deuren wagenwijd open want Brooklyn Kortrijk staat in het nieuw. “We moeten onszelf blijven heruitvinden en investeren”, aldus zaakvoerder Ubbe Descamps. Het gaat om een investering van 600.000 euro.

Brooklyn, met winkels in Gent, Oostende, Roeselare, Knokke en Kortrijk, bestaat dit jaar 50 jaar. Precies in dit jubileumjaar werd Brooklyn Kortrijk in een volledig nieuw jasje gestopt.

“We volgden hetzelfde concept als in onze andere winkels in de provincie”, duidt zaakvoerder Ubbe Descamps. In zo’n vier weken tijd werd een volledige make-over gerealiseerd.

“Onze passie voor jeans ons grote kenmerk en onze liefde voor bruisende steden als Kortrijk moest weerspiegeld worden in de vernieuwde zaak. We zitten geprangd tussen grote steden als Gent en Rijsel. We moeten onszelf blijven heruitvinden en investeren: een fysische winkel met ‘echte’ mensen.”

“We zijn met dit concept klaar voor wat komt. Zo werd er onder andere ruimte gemaakt om het duurzame, circulaire aspect bij Brooklyn tot volle ontplooiing te laten komen, en in de shop vloeien offline en online shoppen naadloos in mekaar over.”

Het nieuwe interieur werd ontworpen door Five AM designstudio en is gebaseerd op het urban concept van Brooklyn. Olivier Caluwier is bedenker van het concept.

Jeans als focuspunt

“Het resulteerde in een opvallend kosmopolitische winkelbeleving met knipogen naar beton, bakstenen en hout die je in het straatbeeld ook ziet”, aldus Olivier.

“We hebben de ruimte volledig benut en een soort atrium gecreëerd. Heren- en damescollecties zijn naast elkaar gezet, met centraal de broeken en jeans als focuspunt. De uitstalramen en de deuren vooraan lopen door. Zo stroomt het daglicht rijkelijk naar binnen en dat geeft de shop een zeer open gevoel.”

“Om het stedelijk gevoel weer te geven, hebben we ook in laagjes gewerkt met de op maat gemaakte kledijrekken en de schappen. Alles kan flexibel opgesteld worden. Het brengt textuur en structuur zoals in een stad.”

Een centraal punt is een soort ‘jeanspunt’. “Daarin verzamelen we oude jeans om te recycleren”, zegt shopmanager Joke Tack.

Grote uitdagingen

“Brooklyn was vroeger een winkel voor ‘jonge gasten’, nu voor ‘jonge geesten’”, aldus Ubbe. “Als West-Vlaamse familiale modeketen houden we met deze investering vast aan het tempo van vernieuwing van al onze winkels. De retail staat voor enkele grote uitdagingen, dat beseffen wij maar al te goed.”

“Zo willen wij ons nog meer profileren als dé multi-merken-winkel bij jou in de buurt, zowel via onze stenen winkels als onze vernieuwde webshop.” (Peter Van Herzeele)