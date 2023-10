Kortrijks bedrijf Sundo verovert na Benelux nu ook Italië: “UV-preventie is een belangrijk thema die lang onderbelicht werd”

Sundo, de producent van de SMOTspots, klopt al na drie zomers af op 331 slimme dispenser met gratis zonnecrème. De marktleider in de Benelux voegde recent Italië toe aan de portefeuille, op hun vraag. “Mijn zussen zeggen vaak dat het zot is wat hun klein broertje allemaal doet”, zegt medeoprichter Jacob Leysen (29).

Begin april 2021 plaatste Sundo de eerste ‘SMOTspot’ zonnecrèmepaal in speel- en natuurdomein De Warande in Heule. Een kleine drie jaar later hebben oprichters Frederic Vannieuwenborg (35), Victor Desmet (29) en Jacob in totaal 320 SMOTspots staan tussen De Panne en Durbuy, Groningen en de Nederlandse wandeilanden. Sinds kort vind je de Kortrijkse uitvinding ook op 11 plaatsen in Italië dankzij de Italiaanse supermarktketen Esselunga.

“Aangezien het een onbekend concept was, waren de eerste weken vooral veel bellen, uitleggen en soms zagen (lacht)” – Jacob

In 2017 startte het trio met de ontwikkeling van de zonnecrèmedispensers. “Het idee ontstond tijdens de trouw van mijn zus Sarah, aan de gewezen bar van Dam 71. Vervolgens trokken we iedere week naar Gent om eraan te sleutelen in een achterkamertje van Apotheek Dok Noord, waar de vrouw van Frederic werkt”, vertelt Jacob. In 2021 werd Sundo gelanceerd.

“Ons eerste kantoor was toevallig ook in Dam 71, dankzij een tijdelijke herbestemming. In de winter zag je je eigen adem van de koude”, herinnert Jacob zich met een glimlach. “Aangezien het een onbekend concept was, waren de eerste weken vooral veel bellen, uitleggen en soms zagen (lacht). LAGO, goed voor negen zwembaden in Vlaanderen, is al van de eerste zomer klant.”

“Eén op vijf krijgt te maken met een vorm van huidkanker en dit aantal blijft stijgen” – Jacob

Intussen heeft Sundo zich gevestigd in de Tuinwijklaan in Bissegem en hebben de jonge ondernemers enkele mooie samenwerkingen binnengehaald met verschillende steden en gemeenten alsook AG Insurance en Werchter, goed voor meer dan 100.000 smeerbeurten in totaal op hun festivals.

“Ik denk dat ons concept zo goed aanslaat omdat het een belangrijk thema is die lang onderbelicht werd. Eén op vijf krijgt te maken met een vorm van huidkanker en dit aantal blijft stijgen. 90 procent van de gevallen wordt echter niet veroorzaakt door genetica, maar door ons eigen gedrag, met name het gebrek aan bescherming tegen de zon”, legt Jacob uit.

“Dit is dus een positief verhaal omdat we de oplossing in eigen handen hebben. Zoals onze naam verklapt, zijn we niet tegen iets ‘doen’ in de ‘zon’, maar draag een pet, ga even onder de parasol én draag zonnecrème. Onze missie is om de wereldwijde kijk op UV-preventie te verbeteren.”