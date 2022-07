Kortrijks bedrijf Signpost doet eerste overname in Spanje

Signpost, een ICT-bedrijf voor scholen uit Kortrijk, nam deze week 100% van de aandelen van het bedrijf Campus PDI over. “Campus PDI heeft al 20 jaar een trackrecord in ICT voor het onderwijs en tevens hetzelfde DNA als Signpost. Beide bedrijven focussen zich voor de volle 100% op ICT in het onderwijs”, klinkt het.

“Campus PDI is actief in alle provincies van het Iberisch schiereiland. Voor de klanten en medewerkers van Campus PDI verandert er voorlopig niks. Met de vakantie én de daaropvolgende start van het schooljaar wordt de focus nu vooral gelegd op een vlotte uitlevering en opstart.”

“Naar het eind van het jaar toe zal het team en het portfolio uitbreiden. Oprichter en zaakvoerder Javier Ayerbe blijft aan boord.

“In 2022 zal de hardware divisie van Signpost meer dan 300.000 devices (laptops, pc’s en interactieve digiborden) mét uitgebreide service & accessoires leveren in de 4 targetlanden. Daarnaast wordt het platform Management For Schools (M4S) kosteloos meegeleverd aan de 2134 partnerscholen.”

Smartschool voor assetmanagement

“M4S wordt in België de smartschool voor assetmanagement genoemd en regelt alle beslommeringen voor de scholen, studenten en ouders in 5 verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits, Spaans & Engels). Zo bewaart men het overzicht van de aanwezige hardware, de garantieperiodes en kan men eenvoudig een herstelling melden.”

“Bovendien kunnen de scholen kiezen tussen meer dan 300 softwarepakketten of applicaties die vooraf op de laptops geïnstalleerd worden. En tot slotte staan onze helpdesk en 70-tal techniekers klaar om bij vragen of defecten de volgende werkdag reparaties uit te voeren op de toestellen van HP, Lenovo, Dell en Asus.”

Arne Vandendriessche, CEO Signpost: “Onze groep probeert zich telkens te versterken op verschillende domeinen waarin we actief zijn (hardware, software, digitale methodes & connectiviteit). Zowel organisch als via overnames. Voor alle bedrijven lopen er gesprekken en zijn er groeiplannen.”

“Het aller belangrijkste is dat we educatieve klanten, vooral scholen, in Europa nóg beter kunnen bedienen in hun digitaliseringsnood. Zo willen we de komende 24 maand, met ons hardware team, in de ons omliggende landen marktleider of nr. 2 worden.”