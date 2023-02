Kortrijks bedrijf met vestiging in Turkije zamelt goederen en geld in voor slachtoffers

Voor sommige West-Vlamingen is de ramp in Turkije en Syrië géén ver-van-mijn-bed-show. Dat is onder meer zo voor textielmachinebouwer Vandewiele uit Marke, deelgemeente van Kortrijk. Hun servicecentrum bevindt zich in Gaziantep, een stad die zwaar getroffen werd door de aardbeving. Ze starten een hulpactie op om de slachtoffers te helpen.

“Ons gebouw staat nog recht, wonder boven wonder. Binnenin werd alles serieus dooreen geschud en is er wel wat schade, maar dat is nog het minste. De eerste dagen werd ons centrum zelfs gebruikt om slachtoffers op te vangen”, vertelt Mario Vansuyt van Vandewiele. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van machines voor de textielindustrie. Gaziantep is heel actief in de productie en handel van tapijten, Vandewiele heeft ruim 200 klanten in die regio. Hun servicecentrum ter plaatse dient onder andere om die klanten te voorzien van vervangonderdelen.

Shock

De hoofdzetel in Marke heeft dagelijks contact met de Turkse collega’s: “De shock was ook hier enorm groot, toen we na de aardbeving het nieuws vernamen. We wisten redelijk snel dat onze werknemers in Gaziantep allemaal ongedeerd zijn, niemand is gewond, vermist of overleden. Maar ze zijn wel alles kwijt, als je dan hoort dat die mensen die je zo goed kent nu in hun koude auto moeten slapen…”

Hulpactie voor goederen en centen

Om de duizenden slachtoffers ter plaatse te ondersteunen heeft het bedrijf een tweedelige hulpactie opgestart. “Enerzijds werken we samen met Idelco uit Zwevezele. Wij hebben de afgelopen week in ons bedrijf, dat 600 vaste medewerkers telt, een inzamelactie op poten gezet. Voornamelijk dekens, babyvoeding, winterjassen en luiers werden opgehaald. Al dit materiaal brengen we morgen naar de containerwoningen van Idelco, die zo snel mogelijk naar Turkije getransporteerd worden”, verduidelijkt Mario, coördinator van de hulpactie.

Wie wil helpen kan een financiële gift overmaken op het rekeningnummer BE93 0018 6683 9667 (op naam van Vandewiele nv) met de vermelding ‘gift voor slachtoffers Turkije’. Dit geld wordt dan integraal doorgestort naar een rekening in Turkije, geopend door een Turkse collega, met als doel om voedsel en medicijnen aan te kopen voor de slachtoffers.

“Anderzijds hebben we twee rekeningen geopend, eentje hier en eentje in Turkije. Goederen opsturen is allesbehalve eenvoudig, en door de lange reis kunnen we bijvoorbeeld geen verse voeding opsturen. Daarnaast hebben de slachtoffers ook gewoon opvangplaatsen nodig. Die zaken kosten geld. Wie wil kan via ons een bedrag doneren, wij storten dit integraal door naar onze collega’s in Turkije die daar verantwoordelijk zijn voor de hulpactie. Zo komt het geld rechtstreeks bij de bevolking in nood terecht.”