Koppel uit Komen heeft succesvol bedrijf met springkastelen en opblaasjacuzzi’s

Van in de schoolbanken tot in je achtertuin! Kids Party, het concept van twee Komenaars kent een vliegende start en hiervoor maakten ze gebruik van springkastelen!

Ludyvine Desmet (35) en haar echtgenoot Gilles Bossue (41), aan de slag als respectievelijk opvoedster en leerkracht, speelden al langer met het idee om hun eigen project uit de grond te stampen.

“We wisten van elkaar wel dat we onze stapjes in de wereld van het ondernemen wilden zetten maar pas in 2018 gingen we voor het eerst rond tafel zitten”, klinkt het bij de speelfanaten. “Wanneer we onze ideeën begonnen te delen, merkten we al snel dat we eigenlijk beiden op dezelfde golflengte zaten. Springkastelen zouden ons ding worden.”

“De opvoeding van kinderen en hen vooral een zorgeloze jeugd bezorgen is iets wat in ons bloed zit en met springkastelen konden we dat vertier tot in de tuin van iedereen brengen. Het duurde dan nog een tijdje alvorens we de stap durfden zetten maar toch gingen we overstag. We kochten 4 springkastelen aan, een stevige investering, maar de aanvragen voor het huren ervan stroomden binnen.”

Opblaasjacuzzi’s

De toekomst zag er rooskleurig uit tot die ene, ondertussen beruchte dag. “Maart 2020, de boel gaat op slot en onze zaak stort als een kaartenhuisje in elkaar”, blikken ze terug. “Van reservaties was geen sprake meer en niemand durfde het aan te reserveren voor een datum in de toekomst. Dit bleef 2 jaar lang duren dus echt goed zag het er voor ons allemaal niet uit.”

“Toch weigerden we de handdoek in de ring te gooien en begonnen we opnieuw met enkele denkoefeningen. We besloten het weinige spaargeld dat we nog hadden te investeren in opblaasjacuzzi’s, die mensen konden huren. Het was een waanzinnig risico want we wisten absoluut niet wat het zou geven.”

Het risico bleek een schot in de roos want de reservering bleven komen. “We konden niet alleen onze zaak drijvende houden, we slaagden er eveneens in om nog een extra springkasteel aan te kopen. We hebben ondertussen een heus hindernissenparcours van 12 meter lang in huis en recent konden we ook nog gigantische opblaasspelen, zoals vier op een rij, aan onze catalogus toevoegen. We kozen voor de moeilijke route tijdens corona maar het was de juiste keuze.”

Op de rem

Een bedrijf dat zichzelf kon heruitvinden en overleven dus, al houdt het koppel bewust de voet op de rempedaal. “We weten niet wat de toekomst gaat brengen en ook niet of we twee keer zo een periode zouden kunnen overleven. We spreken hier over aanzienlijke investeringen aangezien we werken met kwalitatieve opblaaskastelen die allen van de strengste normeringen zijn voorzien.”

“Tuurlijk konden we in Azië het heel wat goedkoper krijgen maar voor ons is veiligheid de absolute prioriteit. Daarnaast brengen we alle kastelen ter plaatse, bouwen we ze op en gaan we ze nadien ook terug ophalen. Als we er teveel zouden hebben, dan kunnen we dat niet bolwerken en dat kan ook de bedoeling niet zijn.”