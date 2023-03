Koppel uit Knokke-Heist lanceert duurzaam 3D-printbedrijf Footprint Inc.

Aagje Rappé en Pieter Maelegheer, beiden 31 jaar, zijn de bezielers van Footprint Inc in Knokke-Heist. De communicatiewetenschapper en respectievelijk burgerlijk ingenieur automatisering deelden hun geloof in de toekomst van 3D-printing en hun ambitie voor een meer circulaire wereld. Het jong ondernemerskoppel uit Knokke-Heist wil met Footprint Inc. vooral de nadruk leggen op duurzame en circulaire materialen voor 3D-printing.

Door hoogwaardig 3D-printen op maat creëert Footprint inc. nieuwe duurzame concepten. Van subtiel tot indrukwekkend, altijd circulair en eindeloos creatief. De toekomst van 3D-printing is veelbelovend. Het maakte Footprint Inc. een ideale kandidaat voor de Circular Kickstart, een StartersClass voor ondernemingen in de nieuwe economie. “Zo kunnen we nog meer betekenen voor bedrijven die maatwerk in beperkte oplage zoeken, met een duurzame en circulaire focus”, klinkt het. “De magie van 3D-printen zit in het eindeloze hergebruik van de materialen en de creatieve mogelijkheden”, zegt Aagje. “We nemen objecten terug na gebruik en herwerken ze tot een nieuw concept. “We kunnen dus een beetje toveren”, aldus Pieter. Het is een ideale aanpak voor bedrijven die maatwerk in beperkte oplage zoeken. Het verkennen van die markt bracht ons bij het idee om vooral tijdsgebonden stukken met een beperkte oplage anders te benaderen. Denk aan productactivaties, citydressing, decors…”

Footprint Inc. zette zijn eerste stappen en trok al snel de aandacht van ondersteunende organisaties. Na een starterstraject bij VOKA en het ontvangen van de ‘Innovatieve startersteun van Vlaio’, is de jonge onderneming nu geselecteerd als 1 van de 20 starters voor de Circular Kickstart, het eerste programma van The Circular Hub. Pieter: “The Circular Hub wil de ondernemerswereld vlot helpen omschakelen naar duurzame en circulaire businessmodellen. Ons concept voor maatwerk met een circulair karakter via 3D-printen past perfect binnen dit opzet. Onze printer is zelf geprogrammeerd en laat unieke, grote afmetingen van 2 op 2 op 3 meter toe.”

“Het traject loopt gedurende 6 maanden en omvat hands-on begeleiding in sales, trends, marketing, logistiek en nog veel meer. Net zoals de andere geselecteerde starters krijgt Footprint Inc. zijn eigen mentor. Het is een unieke kans om op korte tijd onze kennis op tal van vlakken te verbeteren en zo onze groei te ondersteunen”, benadrukt Aagje.

Om ook complexe en indrukwekkende objecten te kunnen vormgeven, programmeerde Pieter zelf de 3D-printer. Zijn engineering maakt het mogelijk objecten te printen tot 2 op 2 op 3 meter reikwijdte. Dat is vrij uniek in België. Daarmee liggen heel wat creatieve concepten binnen handbereik. Dat opent deuren. Zo mocht Footprint Inc. al aan de slag voor Muce, het eerste circulaire museum in Antwerpen. Ook klanten die het verhaal van het materiaal vooropzetten, vinden de weg. Zo printte Footprint Inc. al paspoppen voor Bonami en werkte het innovatieve bedrijf mee aan het werk van bloemenkunstenaar Daniel Ost. Ongetwijfeld volgen nog veel zulke mooie concepten.

