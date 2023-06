Koopweekend mét opnieuw geopend Zuidzandstraat in centrum Brugge

Net op tijd voor de braderie van het Brugs Hancelscentrum, BHC, van 23 tot en met 26 juni, wordt de heraangelegde Zuidzandstraat terug geopend. Ook Shopping Smedenstraat sluit zich aan bij het koopweekend en zorgt voor extra animatie met oldtimers .

Liefhebbers van shoppen en gezellig kuieren, al dan niet met een terrasbezoekje erbij, kunnen in het weekend van vrijdag 23 tot en met maandag 26 juni opnieuw hun hart ophalen. Dan organiseert het Brugs Handelscentrum (BHC) het zomerse koopweekend, in de volksmond ook wel braderie genoemd.

Fietsnietjes

Dit betekent dus kortingen, buiten uitgestalde waren en heel wat animatie. “Goed nieuws is alvast dat de Zuidzandstraat op vrijdag, net op tijd voor ons koopweekend, opnieuw volledig toegankelijk zal zijn”, zegt voorzitter van het BHC Dirk Vanhegen, die hiervoor het stadsbestuur dankbaar is. Deze straat in het drukke handelscentrum werd van een nieuw wegdek voorzien en enkele parkeerplaatsen werden vervangen door beplanting. Extra ‘fietsnietjes’ zorgen er voor meer comfort en een aantrekkelijker toegangspoort tot het winkelkerngebied.

Net als de voorbije jaren sluit Shopping Smedenstraat zich alvast qua tijdstip aan bij het koopweekend van het BHC. Shopping Smedenstraat heeft ook een eigen animatieprogramma. Op zaterdag en zondag is die straat verkeersvrij gemaakt. Op zondag is er de derde editie van West Brugge Classic Tour, een evenement waarbij quasi de hele dag door prachtige bolides te bewonderen zijn in de straat.

Alles samen nemen handelaars uit de volgende straten deel aan het Koopweekend: Smedenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Eiermarkt, Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Simon Stevinplein, Sint-Salvatorskerkhof, Zilverpand, Nikolaas Desparsstraat, Sint-Jakobsstraat tussen Geldmuntstraat en Naaldenstraat, Sint-Amandsstraat, Kemelstraat, Mariastraat, Wollestraat, Vlamingstraat, Jan van Eyckplein, Academiestraat, winkelgalerij Ter Steeghere en Breydelstraat.

Autovrij

De grootste/drukste winkelstraten hierbij zijn tijdens het Koopweekend autovrij gemaakt. Het gaat om de Zuidzandstraat, Steenstraaat, Wollestraat, Geldmunstraat en Noordzandstraat; op vrijdag en maandag vanaf 13 uur en op zaterdag en zondag vanaf 10 uur telkens tot 18 uur.

Het Koopweekend is een van de acties die de handelaars samen met het Centrummanagement van Stad Brugge opzetten.