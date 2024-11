Koop de Warmste (sport)Sok en steun Het Ventiel

In de koude wintermaanden is er één periode die ons allemaal verbindt: De Warmste Week. Ook Brooklyn draagt hun steentje bij. Dit jaar slaan ze de handen in elkaar door een bijzonder product te lanceren: de Warmste (sport)Sok.

“In samenwerking met De Warmste Week hebben we unieke, winterproof (sport)kousen ontworpen. Deze kousen zijn niet alleen perfect voor de winterdagen, maar ook een manier om een bijdrage te leveren aan een vergeten groep van kwetsbare mensen in onze gemeenschap”, zegt Ubbe Descamps, zaakvoerder bij Brooklyn.

De opbrengst gaat naar Het Ventiel, een Kortrijkse organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie en hun families. Want sommige activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, worden door jongdementie langzaamaan onmogelijk. Het Ventiel richt zich op activiteiten die met een beetje hulp (van een buddy) nog wél mogelijk zijn.

“Met elke sok die we verkopen, dragen we bij aan een warmer en socialer Vlaanderen. Het is een kleine daad die een groot verschil kan maken in het leven van kwetsbare mensen. We hopen dat de Warmste Sok een symbool wordt van solidariteit en samenhorigheid.”