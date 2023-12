Koninklijk bezoek bij chocolaterie Libeert voor honderdste verjaardag

Chocolaterie Libeert vierde dinsdag haar honderdste verjaardag en kreeg koninklijk bezoek over de vloer. Prins Laurent kwam er zijn gelukwensen uitbrengen en bracht meteen een bezoek aan de productielijn van de wereldspeler. Hij kon er eveneens een gloednieuwe inpaklijn in werking zetten.

Van een klein winkeltje in Izegem tot een onderneming die jaarlijks meer dan 60 miljoen chocoladeproducten de wereld rond stuurt. Het verhaal van Chocolaterie Libeert is er eentje die leest als een regelrechte successtory. Via een passage in Roeselare, in lokalen die later nog dienst deden als danstempel Catacomben, tot het veranderen van hun productnamen? De familie Libeert, die nog steeds aan het roer staat van de onderneming, week nooit af van het concept dat hun overgrootvader lanceerde.

“De grootste verandering was toen we onze productnamen hebben aangepast”, lachte co-CEO Lily Libeert. “Onze producten gingen in het verleden door het leven als ISIS maar toen de terroristische organisatie aanslagen begon te plegen, wilden we daar absoluut niet aan gelinkt worden. Een rebranding was dan ook noodzakelijk.” Naast de strikte controle op de leefomstandigheden van de cacaoboeren, waarbij de chocolaterie investeert in scholen, is ook de duurzaamheid van de productie een speerpunt geworden. Het reduceren van de ecologische voetafdruk en het verminderen van het suikergehalte in de chocolade, worden jaar na jaar belangrijker.

Om daar verder op in te zetten werd dinsdag een gloednieuwe inpaklijn in gebruik genomen. Dit gebeurde in aanwezigheid van Prins Laurent, die de familie Libeert kwam feliciteren met hun bijzondere verjaardag. Na een korte introductie in de geschiedenis van het bedrijf, kreeg de prins een persoonlijke rondleiding door de 4 CEO’s. Hij bracht er niet alleen een bezoek aan de opslagcylinders maar kon eveneens zien hoe brute cacao werd omgezet tot chocoladetabletten. De prins sloeg een praatje met verschillende werknemers en vertoonde een bijzondere interesse in de verschillende duurzame aanpassingen die binnen de bedrijfsmuren werden doorgevoerd.