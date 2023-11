Konekti Jeugdhulp bestaat vijf jaar en hielp al 1.800 gezinnen: “Zullen nog meer inzetten op zorg en samenleven”

Konekti Jeugdhulp gaat aan de slag met gezinnen waar er spanningen heersen. Op woensdag 29 november kwamen medewerkers van Konekti en geholpen gezinnen samen in De Warande in Kortrijk op een netwerkevenement om de afgelopen vijf jaar in de kijker te zetten. Met behulp van verbinders en eerstelijnspyschologen kon Konekti al meer dan 1.800 gezinnen helpen.

Konekti heeft een samenwerkingsverband van meer dan 75 partners. W13 brengt die partners samen en zorgt ervoor dat gezinnen zo steun op maat kunnen krijgen. “Een partner kan een gezin doorverwijzen naar Konekti, wij zorgen er dan voor dat er binnen de maand een verbinder actief aan de slag gaat met de specifieke noden van het gezin”, zegt coördinator Dieter Dochy. De verbinder die is gekoppeld aan het gezin gaat niet de les beginnen spellen. “We willen de krachten van het gezin weer aanwakkeren en dat doen we aan de hand van taal, acties en netwerken. In een periode van ongeveer vier maanden willen we ervoor zorgen dat het gezin opnieuw alleen kan functioneren. De keuzes liggen ook volledig bij het gezin, wij bieden gewoon de nodige ondersteuning om tot die beslissingen te komen”, zegt verbinder Sophie Deceuninck.

Getuigenis

E.D. (46) maakte gebruik van Konnekti in 2018, toen ze voelde dat het in haar gezin niet meer ging: “Ik zat aan de eettafel met vijf kinderen en een partner, maar na enkele minuten schoven de stoelen achteruit en bleef ik wenend alleen zitten. Ik geraakte er alleen niet uit en toen kreeg ik een doorverwijzing naar Konekti.” De verbinder zorgde ervoor dat E.D. tot enkele inzichten kwam. “Na enkele weken kon ik tot de conclusie komen dat de verbinding met mijn partner onmogelijk was. Toen ik de relatie verbrak, herstelde de band met mijn kinderen en nu hechten we veel belang aan quality time”, vult ze aan.

“Snel inzetbaar”

Dieter Dochy is trots op wat de organisatie al heeft bereikt. “Omdat we gezinnen binnen de maand kunnen helpen, zijn we snel inzetbaar. Ik denk dat we een goede formule hebben gevonden. De komende vijf jaar zullen we nog meer in te zetten op zorg en samenleven”, sluit hij af. (SV)