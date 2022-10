Komiek Arnout Van den Bossche stelt nieuwe bedrijfsversie Monopoly At Work voor

De nieuwste versie van Monopoly At Work is vanaf vandaag verkrijgbaar en werd voorgesteld in het Tieltse bedrijf Buro International. Bij deze nieuwe versie wordt met bedrijven gewerkt in plaats van met straten. Humor is de rode draad door de spelvorm heen.

Arnout Van den Bossche is een gekende komiek en hij vulde al tal van grootste theaterzalen in het land en dit met zijn show ‘Burn-out voor beginners’. Samen met zijn broer Jeroen Van den Bossche, die CEO is van Buro International, werd de nieuwe Monopoly At Work samengesteld. Deze officiële Monopoly uitgave werd gerealiseerd door de Brugse spelontwikkelaar Groep 24 en onder de erkende licentie van Hasbro. De spelvorm blijft trouw aan het originele spelconcept met kopen en verkopen, maar werd in een bedrijfs- en humoristisch jasje gestopt.

Humor

“Humor op de werkvloer pakt goed uit en dit nieuwe bordspel steekt vol humor”, verduidelijkt commercieel directeur van Groep 24 Dries Slootmans. “Visueel is alles weergegeven als een groot businesscentrum met verschillende afdelingen. Je kan kantoren of bedrijfsafdelingen aankopen en beleven hoe het eraan toegaat op het werkveld. In het spel zijn de kans- en algemeen fondskaartjes ingevuld op een ludieke en grappige manier. Er wordt verwijst met wat er allemaal mis of soms goed kan gaan.” De cover ontwierp de komiek met cartoonist Bart Vantieghem, waarmee hij eerder samenwerkte voor een cartoonreeks in de pendelkrant Metro.

Bijzonder bordspel

Arnout Van den Bossche is heel tevreden met het nieuwe spelbord. “Ik ben uiteraard heel blij met dit bijzonder spelbord. De spelelementen zijn identiek, maar de humor die erbij komt is nieuw. Humor komt echt tot zijn recht in het spel. Deze versie is ideaal om te spelen tussen de collega’s en met dit spel leer je je collega’s echt kennen.”

Het spelbord is vanaf vandaag te koop in de winkel of online via www.monopolyatwork.be.