Komense ondernemingsprijzen uitgereikt

Niet 6 maar 7 Komense ondernemingen mochten tijdens het slotevenement een ‘Ondernemersprijs’ in ontvangst nemen. De verkiezingen, een initiatief van het ondernemersplatform SIDEC, was ondertussen al aan een 7de editie toe.

De prijs voor horeca, start-up, handel, publiekslieveling, ambacht en die van de jury werd dit jaar aangevuld met de prijs voor dienstverlening. In een overvol Cultureel Centrum konden alle ondernemers uit de grensgemeente het slotevenement volgen. Voorafgegaan door de nieuwjaarswensen van de burgemeester, was het uitkijken naar de gelukkigen die een prijs en de daarbij behorende trofee naar huis mee konden nemen.

De prijs van de horeca ging tijdens deze editie naar Le Savoye. Het feit dat ze de deuren openden in volle crisisperiode maar er toch niet voor terugdeinsden te gaan investeren, wist de vakjury te bekoren. De prijs voor de ambacht ging dan weer naar ‘Le miel et les abeilles d’Amaury’, een imker en autodidact die in geen tijd erin slaagde meer dan 20 bijenkorven als een heuse mini-onderneming te laten functioneren. De trofee van de handel, een erg gegeerde titel, trok dan weer richting Copie Conforme. De onderneming slaagde erin om uit te groeien tot een hoeksteen van het commerciële weefsel van Komen-Waasten, met meer dan alleen maar stevige handel. De bureauticazaak van Didier Vandoolaeghe is eveneens een belangrijke schakel voor het sociale leven in de gemeente, waarbij heel wat sportclubs en verenigingen er voor steun gaan aankloppen. De trofee voor start-up van het jaar staat dan weer te fonkelen in Le Comptoir d’Elodie, een kruidenierszaak waarbij plastic verpakkingen maximaal worden geweerd. De prijs van de jury mocht door de mensen van Tête à Claques in ontvangst worden genomen. Het gloednieuwe kledingmerk, dat zich vooral op peuters en kleuters toespitst, wist de harten te veroveren dankzij een pientere maar erg gewaagde marketing. Niet geheel onverwacht maar meer dan verdiend was dan weer de titel van publiekslieveling. La Malle Poste, het enige brouwerijmuseum met aanpalend café uit de regio, slaagde erin meer dan 40% van alle stemmen voor zich te winnen.

Hoewel er slechts 6 prijzen op de oorspronkelijke planning stonden, pakte de organisatie toch uit met een 7de en compleet onverwachte winnaar. Gui’Home kreeg de trofee voor ‘dienstverlener van het jaar’ in handen. Een erkenning voor zijn durf en vooral digitale visie in een wereld die ogenschijnlijk door grote ketens wordt beheerst.