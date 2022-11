Komen maakt lijst ondernemers bekend voor de verkiezingen van ondernemers van het jaar

Zeventien ondernemers, zes categorieën en evenveel felbegeerde beeldjes. De verkiezingen voor ondernemers van het jaar werden in Komen-Waasten op gang getrokken en kunnen meer dan ooit op heel wat belangstelling rekenen.

Het begon als een kleine wedstrijd met als doel de lokale handel een hart onder de riem te steken, maar groeide uit tot een erkenning met naam en faam. De ondernemersprijzen van Komen-Waasten, een initiatief van ondernemersvereniging SIDEC, trekt jaar na jaar meer de aandacht naar zich toe. Een vakjury, samengesteld uit mensen die verschillende takken van de maatschappij vertegenwoordigen, gaan op zoek naar lokale ondernemers die zich op een uitzonderlijke manier in de kijker hebben weten te werken.

“Dit jaar bevat de lijst van kanshebbers niet minder dan zeventien kandidaten”, lacht David Kyriakidis tijdens de voorstelling. Als voorzitter van de SIDEC weet hij als geen ander hoe belangrijk de verkiezingen zijn geworden. “De leden van de jury hebben nu enkele weken de tijd om een belangrijke keuze te maken. Wie krijgt de titel van onderneming van het jaar, ambacht van het jaar, horecazaak van het jaar of starter van het jaar? Het zijn titels die de handelaars met trots uitdragen eenmaal ze die in handen hebben. De prijs van starter van het jaar is tijdens deze editie belangrijker dan ooit. Na een ronduit dramatische periode waar crisissen en lockdowns elkaar opvolgden, blijkt dat er nog steeds mensen bereid zijn de stap naar het ondernemerschap te zetten. Als afsluiter maken twee ondernemingen dan nog kans om als publiekslieveling of juryfavoriet een beeldje mee naar huis te nemen.”