Koksijdse broers lanceren eigen meubelmerk Formigo: “Waarom eens geen salontafel in gepolijst beton?”

De broers Seppe (25) en Sam (26) Weiss pakten gisteren woensdag 26 april uit met hun eigen meubelmerk Formigo. Met een papa die restaurant De Normandie in Koksijde runt en een mama die De Fruithoek in Poperinge draaiende houdt, hebben de twee mannen het ondernemerschap niet van vreemden. Hun meubelmerk werpt gewicht in de schaal en dat mag je letterlijk nemen.

Sam en Seppe zijn geboren en getogen in Koksijde maar hebben hun roots ingeruild voor respectievelijk Gent en Izegem. Toch keren ze terug naar de kust voor de lancering van hun eigen meubelmerk.

Loods vader

“We starten bescheiden in een loods van ons pa”, vertelt Sam die beroepshalve accountmanager is in een branding agency. Seppe is laborant in een prefab betonbedrijf. “Als gediplomeerde marketeer droomde ik er al langer van om een eigen merk op de markt te brengen. Mijn broer leeft zich graag creatief uit met beton. Die twee passies combineren we in het meubelmerk Formigo”, zegt Sam.

Een groot bedrijf moet je je daar niet bij voorstellen. “We starten in een bescheiden loods. Seppe koopt de grondstoffen aan, mengt cement, stenen en water en giet dat in zelf ontworpen mallen. Nog even polijsten en het interieurobject is klaar. We hebben momenteel salons- en bijzettafels in ons aanbod en een betonnen designlamp maar we werken vooral vraaggestuurd.”

Formigo

Meubels in beton, dat hef je niet zomaar op. “Dat valt goed mee”, lacht Sam. “Het voordeel is dat onze objecten levenslang meegaan. Een tafel van 1,2 meter op 60 centimeter weegt bijvoorbeeld 35 kilo. Een bijzettafeltje komt op 20 kilo. Er zijn maar weinig meubels in gepolijst beton verkrijgbaar dus hopen we het gat in de markt te kunnen vullen. Formigo, de naam van ons merk, betekent trouwens ‘beton’ in het Catalaans.”

Unieke stukken

De broers starten met een onlineshop en behouden beide hun job. “Onze werkgevers hoeven niet te vrezen dat we snel ontslag zullen nemen”, knipoogt Sam. “We willen in de eerste plaats samen ondernemen. Dat is ons met de paplepel ingegeven. Papa runt met zijn vrouw restaurant De Normandie in Koksijde en mama De Fruithoek in Poperinge. Zij steunen ons volop. Het is een extra stimulans dat ik dit met mijn broer kan vormgeven. Hoewel beton misschien koud aanvoelt, zorgt het toch voor extra warmte in het interieur. Sowieso heb je een uniek stuk want geen enkele steen is dezelfde.”

Seppe en Sam zetten hun merk morgen op de onlinemarkt op www.formigo.be. Een set met drie tafeltjes kost 990 euro, één bijzettafel heb je al voor 260 euro en een designlamp komt op 145 euro. (GUS)