Knapzakdames organiseren kerstpop-up in schuur: “Maak een uitstap van je bezoek”

Vier jonge lokale onderneemsters openden vorig jaar tijdens de kerstperiode een pop-upzaak in de Statiestraat. Na het succes van de vorige editie gingen de vier Knapzakdames op zoek naar een nieuwe locatie voor hun kerstpop-up. De vorige locatie is intussen immers bezet. Ze vonden een nieuw onderkomen in een schuur in de Bruggestraat, waar ze meteen over meer ruimte beschikken.

Het knapzakproject is een samenwerking tussen vier jonge onderneemsters. Elise Cornelissens (32) vervaardigt met EC Pottery functionele keramiek, Tine Platteeuw (40) staat met Atelier Pruts voor doopsuiker en originele bedankjes, Tessa Baert (30) ontwerpt met Buro Allure postkaarten en verzorgt ook grafisch ontwerp, terwijl Sarah Deroo (31) van Deroos Bloemmagie maandelijks boeketten aan huis levert en voor aangepaste bloemen zorgt bij feestjes. Je kan bij Sarah ook voor droogbloemen terecht. De vier werkten begin 2021 voor het eerst samen. Ter gelegenheid van Moederdag brachten ze toen de Knapzakbox uit. Elke Knapzakdame leverde één product voor de box aan.

We lanceerden een filmpje met als boodschap ‘Help! We zijn dakloos. De Knapzak kan niet doorgaan. Wie helpt ons aan een pand?’

Nieuwe locatie

Na die eerste succesvolle samenwerking besloten de dames nog een stap verder te gaan. In december vorig jaar openden ze een kerstpop-up in de Statiestraat. “Ook dat werd een groot succes”, weet Elise Cornelissens. “We beslisten dan ook om opnieuw een pop-up te organiseren rond kerst. Probleem was dat de zaak waar we vorig jaar huisden ondertussen verhuurd is. In onze zoektocht naar een pand lanceerden we op onze sociale media een filmpje met als boodschap Help! We zijn dakloos. De Knapzak kan niet doorgaan. Wie helpt ons aan een pand? De dag zelf waren we al van ‘t straat. We kregen bericht van Joke en Wim van Vana-Construct dat zij ons graag de schuur van hun hoeve ter beschikking wilden stellen.” “In de schuur hebben we veel meer ruimte in vergelijking met onze vorige pop-uplocatie”, vertelt Sarah Deroo. “Een flink deel van ons publiek bestaat uit jonge mama’s. We hebben er zelfs ruimte voor een speelhoek waardoor de mama’s stressvrij kunnen shoppen. Op zondag bieden we ook gebak met koffie aan. De mensen kunnen er op die manier een uitstap van maken. Die extra ruimte komt overigens goed van pas. Ons aanbod is intussen immers uitgebreid. De schuur is op zich ook heel mooi en heeft eigenlijk niet veel aankleding nodig. We hebben ondertussen gezorgd voor kerstkransen aan de poort en er prijkt ook al een reclamebord voor de deur. Binnen gaan we een kerstboom en een aantal meubels plaatsen. De aankleding was vorig jaar een grotere uitdaging. Onze vorige pop-up was immers in een vroeger immokantoor gevestigd waardoor we eigenlijk een bureauruimte moesten aankleden.” “We hebben ook niet echt elk ons hoekje in de pop-up”, gaat Tessa Baert verder. We vullen elkaar niet alleen qua aanbod, maar ook qua persoonlijkheid aan. Onze producten staan dus door elkaar. We zijn ook niet van plan om er iemand bij te nemen in De Knapzak. Het is nu al moeilijk om onze agenda’s op elkaar af te stemmen. Het is goed met ons vieren. Het is niet dat we niet geïnteresseerd zijn, maar we willen niemand kwetsen.”

Praktisch

De Knapzak kerstpop-up vindt elk weekend in december plaats. Op vrijdag is de pop-up open van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 9.30 tot 18 uur en op zondag van 9.30 tot 16 uur. Je vindt de Knapzak kerstpop-up in de Bruggestraat 59. De Knapzak opent op 2 december met een laatavondshopping. Op 26 en 27 november staan op dezelfde locatie ook workshops kersthoepels maken en keramiek geprogrammeerd.

Inschrijven voor de workshops kan via: www.deknapzakstaden.be/shop.