Kleine omzetdaling voor staaldraadfabrikant Bekaert in eerste kwartaal

De Zwevegemse staaldraadfabrikant Bekaert heeft in het eerste kwartaal iets minder omzet geboekt dan een jaar eerder. “Een veerkrachtige prestatie”, zegt het bedrijf woensdagochtend in een persbericht.

Bekaert sloot het kwartaal af met een geconsolideerde omzet van 1,35 miljard euro. Dat is 3 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022. Als de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru buiten beschouwing worden gelaten – Bekaert besliste die te verkopen -, daalde de omzet met 2 procent.

Bekaert spreekt van “een veerkrachtige prestatie in wisselvallige marktomstandigheden en vergeleken met een sterk eerste kwartaal in 2022”. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen “een goede start gemaakt in 2023 door blijvend in te zetten op prijszettings- en businessmixverbeteringen, ondanks volumedalingen in sommige segmenten”.

Bekaert verwacht dat de uitdagende en competitieve marktomstandigheden zullen aanhouden in 2023, zeker in China, maar het blijft bij de ambitie om de winstmarge op termijn op 9 à 11 procent te krijgen. Becijferde doelstellingen voor 2023 geeft het bedrijf woensdag niet.