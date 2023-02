Kledingzaak Miatex viert 100ste verjaardag met modeshow

Miatex, de kledingszaak langs de Roeselaarsestraat in Moorslede, bestaat honderd jaar. Al vier generaties lang baat de familie Verlinde de winkel, die sinds zaterdag terug open is na serieuze opfrissingswerken, uit. “We zouden nooit willen wisselen met een winkel in de stad.”

Oscar Verlinde en Louise Dutry startten honderd jaar geleden ‘Huis Verlinde’ op. Het koppel verkocht er kruidenierswaren en dranken, maar ook textiel, ondergoed, hemden en dekens staken in het aanbod. “In die tijd waren er veel winkels die tal van producten combineerden. Eigenlijk schakelde pas de tweede generatie over naar een volwaardige textielzaak”, aldus Friedl Verlinde, de huidige zaakvoerster.

Michel, de jongste zoon van Oscar en Louise, trouwde in 1951 met Agnes Misplon. Michel was kleermaker, Agnes naaister. Samen begonnen ze kledij te ontwerpen. De kruidenierswaren maakten plaats voor die kledij. Huis Verlinde werd omgedoopt tot Miatex, een samenvoeging van de eerste letters van Michel, Agnes en textiel.

Kinderdroom

Miatex groeide doorheen al die jaren uit tot een vaste waarde in de regio. Eddy Verlinde zette samen met zijn vrouw Christine Decaestecker het levenswerk van Michel en Agnes verder. Dochter Friedl kwam vaak in de winkel en wist al vlug dat ze Miatex wou verder runnen.

“Ik was er al snel van overtuigd dat ik meme’s winkel ooit zou overnemen.” Na meer dan tien jaar ervaring in Miatex was in 2016 het moment aangebroken. Friedl werd de vierde generatie in de kledingszaak. Vader Eddy werkt nog steeds mee achter de schermen, moeder Christine is nog vaak in de winkel te zien. Zij geniet er vooral van het sociale contact met de klanten.

“We bestaan inmiddels honderd jaar en dus vier generaties, maar kunnen ook vier generaties kleden. Voor zowel volwassen mannen als volwassenen vrouwen van alle leeftijden is hier kledij te vinden. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in retouches.”

Mentaliteit

Dat de winkel gevestigd is in een gemeente en niet in een drukke winkelstraat in een stad, vindt Friedl zeker niet erg. “Hier zijn er meer parkeermogelijkheden en kunnen we meer persoonlijke aandacht schenken aan onze klanten. Heel veel klanten komen hier al jarenlang over de vloer.”

“We zouden nooit willen ruilen met een winkel in de stad”

“De mentaliteit in een gemeente is ook anders. Nee, we zouden nooit willen wisselen met een winkel in de stad.” Stiekem hoopt Friedl dat haar twee kinderen, die nu nog twintigers zijn, ooit in haar voetsporen treden. “We willen hen zeker niet opdringen, maar ik zou wel bijzonder trots zijn.”

De honderdste verjaardag van Miatex gaat niet zomaar onopgemerkt voorbij. In januari sloot de winkel de deuren voor serieuze opfrissingswerken. Zo ligt er nu een nieuwe vloer en is er meer licht in de winkel. Sinds zaterdag is Miatex weer open. “Met een modeshow in gc De Bunder en feestelijke heropeningsdagen zetten we onze zaak nog extra in de kijker.”

(BF/foto JS)

Info: www.miatex.be