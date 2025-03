Kledingzaak Arvatex sluit na meer dan 60 jaar definitief de deuren: “Het vat was af, de energie op en de goesting volledig weg”

Arvatex stopt ermee! De bekende en gerenommeerde kledingzaak in de Kortrijkstraat is gestart met een totale uitverkoop. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel, en werd wereldkundig gemaakt via een bescheiden post op Facebook. “Het vat was gewoon af!”

Op zoek naar een hemd, broek, volledig kostuum of een outfit in een grotere maat? De kans is groot dat je tijdens je zoektocht bij de Arvatex in Wevelgem terechtkwam. De speciaalzaak werd in het begin van de jaren ‘60 gestart, en werd door Kurt Vandewaelle (53) en zijn echtgenote Leen Pattyn (43) in 1995 overgenomen. De zaak bleef in handen van de familie en bleef ook groeien. Het eens bescheiden textielwinkeltje werd een enorme en vooral erg moderne zaak, waar de persoonlijke service de norm bleef.

Geen toekomstbeeld

Met zoon Thibault bleek ook de toekomst verzekerd, want enkele jaren geleden toonde hij zich bereid de familiezaak op het gepaste moment in handen te nemen. Tot dat volledige verhaal dinsdagavond tot een abrupte stop werd gebracht. Via sociale media lieten Kurt en Leen weten dat ze aan een uitverkoop waren begonnen en dat de zaak definitief zal sluiten.

“Voor de klanten is het natuurlijk een verrassing, maar in beperkte kring had men die beslissing al zien aankomen.” Kurt en Leen zijn emotioneel wanneer ze over de aangekondigde sluiting spreken. “Het vat was af, de energie op en de goesting volledig weg. Op een bepaald moment hadden we meer en meer de indruk dat we onszelf achterna liepen. Er ging zoveel tijd naar boekhouding, aankopen, logistiek en zoveel meer, dat het effectief verkopen en klanten helpen nog een bijzaak was geworden. Dat hakte stevig op de moraal in en dan begin je stilletjes aan uit te doven.”

Ook zoon Thibault liet weten uiteindelijk toch niet mee in het familieverhaal te stappen, wat de zaak niet eenvoudiger maakte. “Maar kun je het hem kwalijk nemen? In de winkel is hij in zijn element en je ziet dat hij de commerciële vaardigheden heeft. Maar hij zag ook hoe zijn vader en moeder hun volledige tijd spendeerden aan de winkel. Meer nog: hij zag hoe we zelfs met die lange uren, vaak nog tijd tekort kwamen. Dit was niet het leven dat hij wilde en ook niet het toekomstbeeld dat hij had.”

Herbronnen

Een zware druk op de schouders dus, al heeft één moment de knoop finaal weten door te hakken. “Leveranciers hadden al door dat er wat gaande was, want we bestelden de nieuwe collecties niet meer. Zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan, en kregen we in alle discretie een bod op ons gebouw. Na wat onderhandelen werden de cijfers concreet, werden de handtekeningen gezet en was de verkoop rond.”

Arvatex houdt nu nog een totale uitverkoop tot 10 augustus, met flink wat kortingen. “Wat de nieuwe eigenaars met het gebouw gaan doen? Dat weet ik niet. Wat wij gaan doen? Dat weten we ook nog niet. We gaan een tijdje naar de zee trekken, waar we vooral gaan herbronnen. De energie en vooral goesting terug weten te vinden. Eenmaal de mentale gezondheid opnieuw op punt staat, zullen we uitkijken naar projecten voor de toekomst.”