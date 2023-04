Kledingwinkel Miss Marie in Roeselare sluit na vier jaar de deuren en legt focus volledig op de webshop

Na vier jaar sluit Miss Marie de fysieke winkel in de Delaerestraat in Roeselare. Zaakvoerster Lore Snijkers (26) maakte dit zelf bekend via sociale media, maar maakte op die manier ook al meteen duidelijk dat het verhaal van Miss Marie niet volledig ophoudt. “Na de uitverkoop blijf ik verder doen met de webshop. De klanten mogen dus zeker nog nieuwe collecties verwachten, maar die zal dan wel enkel nog online te verkrijgen zijn”, klinkt het.

Lore Snijkers begon al in 2018 met Miss Marie. Eerst met een webshop en daarna met een pop-up. De laatste stap was een eigen vaste winkel. Die kwam er uiteindelijk in 2019. “Ik ben oorspronkelijk van Brugge, maar aangezien ik een vast cliënteel wou opbouwen koos ik voor Roeselare. Ik vond Roeselare ook meer geschikt dan Brugge omdat er hier minder toerisme is. Samen met mijn partner was ik in die periode ook een huis aan het bouwen in Roeselare, wat mijn keuze uiteraard ook beïnvloedde”, opent Lore het gesprek.

Einde fysieke winkel

Hoewel Lore ondertussen al vier jaar lang haar eigen winkel heeft in de Delaerestraat in Roeselare maakte ze deze week toch een drastische beslissing bekend op haar sociale media. “Na vier mooie jaren heb ik met pijn in het hart besloten om de fysieke winkel in Roeselare te sluiten”, stond er te lezen.

Een toch wel opvallend bericht, want ongeveer één jaar geleden deed Miss Marie nog een volledige renovatie en werd de winkel uitgebreid. “Ik blijf er wel bij dat dat de juiste beslissing was op het juiste moment”, gaat Lore verder. “Maar als ik dit opnieuw zou moeten kiezen met wat ik nu allemaal weet, zou ik dit inderdaad niet gedaan hebben. Dat kan ik niet ontkennen.”

Gezin

De keuze om nu te stoppen met de fysieke winkel is er dan ook eentje waarbij niet over één nacht ijs werd gegaan, zo blijkt. “We zien al een tijdje dat onze sector klappen krijgt. Dat merken we niet alleen bij ons, maar horen wij ook van collega-zelfstandigen. Het is net die onzekerheid die me aan het denken heeft gezet. Uiteindelijk heb ik besloten om voor mijn gezin te kiezen en zo ook meer zekerheid, rust en stabiliteit aan mijn leven te geven. Maar dat neemt niet weg dat deze beslissing pijn doet. Miss Marie voelt als mijn eerste kindje. Ik heb vier jaar lang alles gegeven en veel moeten opgeven op privévlak, maar vanaf nu komt mijn gezin op de eerste plaats.”

Eigenlijk keer ik terug naar het concept waarmee ik begonnen ben

“Ik kan wel terugblikken op vier mooie jaren hier in Roeselare, maar tegelijkertijd was het ook niet altijd even gemakkelijk. Een jaar na de opening was er al meteen corona, maar dat zorgde uiteindelijk wel voor een enorme online boost bij mij. Mijn klantenbestand is hierdoor serieus uitgebreid en daarna werd het ook meteen veel drukker. Ik zal Roeselare onthouden als een aangename stad om te shoppen en waar je terecht kan bij veel boetiekjes.”

Webshop

Lore blijft echter wel niet bij de pakken zitten. Doorheen de jaren bouwde ze ook fors aan haar webshop. Ze is dan ook vastberaden om daarmee verder te gaan. “Eigenlijk keer ik terug naar het concept waarmee ik begonnen ben. Ik ga terug enkel online verkopen, want ik merk dat er daar veel opportuniteiten liggen. Met de webshop kan ik ook heel veel van mijn creativiteit kwijt. Het is dan ook mijn bedoeling om op regelmatige basis kleine collecties aan te bieden, waarbij ik zal inspelen op de behoeftes van mijn klanten”, besluit Lore.