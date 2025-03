Kledingketen e5 opent tweede winkel in Brugge: “Deze stad kan zeker twee vestigingen aan”

De Belgische kledingketen e5 opende vrijdag een nieuwe vestiging langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis bij Brugge. De keten is al meer dan veertig jaar actief in Brugge en heeft ook een vestiging in het winkelcentrum Hoge Express in Sint-Andries. Deze nieuwe vestiging biedt 1.000 m² shoppingruimte.

Met de nieuwe vestiging van e5 in Brugge, langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, opende deze kledingketen al de veertiende winkel in West-Vlaanderen. “Een kwart van alle e5 boetieks bevindt zich in deze provincie”, zegt CEO Peter De Sutter, die samen met zijn broer Kristof aan het hoofd staat van het bedrijf. “West-Vlaanderen is van oudsher een belangrijke regio voor ons. We zijn sterk verbonden met de streek, ook al omdat we afkomstig zijn van Tielt.”

Doorstart

e5 werd in 1979 opgericht als een van de pioniers in betaalbare, toegankelijke mode maar kwam enkele jaren geleden in moeilijke papieren terecht. Het bedrijf maakte een doorstart met Peter en Kristof De Sutter als nieuwe eigenaars en uitbaters. “Onze familie is al langere tijd actief in de textielsector en mijn broer en ik vooral in de jeansbranche. Wij produceren jeans voor merken als Belle Rose en Carhartt. Dus deze branche was ons zeker niet vreemd toen we e5 overnamen. Intussen zijn we erin geslaagd de omzet te verdubbelen en we kijken uit naar de opening van nog nieuwe winkels, zoals in de stad als langs de grote invalswegen”, zegt CEO Peter De Sutter.

“In het pand hier langs de Maalse Steenweg zat eerder een vestiging van Carpet Right (de keten in vloerbedekking die een tijdje terug failliet ging, red.) en wij zagen er een goede opportuniteit in. Met onze vestiging in het winkelcentrum Hoge Express in Sint-Andries hebben we al een winkel in Brugge, maar deze stad kan zeker twee vestigingen aan.”

Gratis personal shopping

In de nieuwe vestiging wordt sterk ingezet op persoonlijke service. Dankzij MyStyle, de gratis personal shopping service van e5, kunnen klanten immers zonder aankoopverplichting een afspraak maken met een ervaren personal shopper. De personal shopper houdt rekening met pasvorm, kleur en persoonlijke voorkeur.