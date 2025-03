Klavertje Fashion opent in voormalig bankkantoor

In het weekend van 14, 15 en 16 maart opent Heidi Van Parijs haar dameskledingzaak Klavertje Fashion op het Marktplein 6 in Ardooie. “In het pand waar vroeger de ING-bank was gevestigd”, zegt zaakvoerster Heidi Van Parijs.

Ze studeerde boekhouding en werkte eerst bij zitmeubelfabrikant De Zetel in Ardooie. “In 2007 startte ik in de Klaverstraat in Koolskamp als zelfstandig grafisch ontwerper en fotografe”, zegt Heidi. “Ik had daarvoor een opleiding gevolgd in avondonderwijs. In 2019 zette ik die zaak stop en baatte een pop-up kledingzaak uit in het Ring Shopping Center in Kuurne en verhuisde in 2024 naar de K in Kortrijk waar mijn dochter Shaunie meehielp en in de pop-up stond.”

Heidi stopte de winkel in de K, omdat het huurcontract ten einde was. “Ondertussen was mijn oog gevallen op een heel mooi leegstaand pand op het Marktplein in Ardooie waar vroeger de ING-bank gevestigd was. We zijn meteen begonnen met de hele winkelruimte in te richten. De naam Klavertje Fashion blijft dezelfde zoals in de K. Ik koos die naam, omdat ik destijds mijn fotozaak begonnen ben in de Klaverstraat in Koolskamp.”

Opendeur

Klavertje Fashion staat voor betaalbare trendy dameskledij van maat 36 tot 48. “We verkopen ook allerlei accessoires zoals sjaals, oorbellen, kettingen, armbanden, handtassen… Bestellen kan je via Facebook en Instagram waar je foto’s van kledij terugvindt.

Klavertje Fashion organiseert op donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 maart opendeurdagen. “Iedereen is welkom, we voorzien een hapje en een drankje en een geschenk voor de klanten. Tot en met het einde van de maand geven we 10 procent korting op de kledij.” Klavertje Fashion is op dinsdag open van 13.30 tot 18 uur. Op woensdag, donderdag en vrijdag open van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag doorlopend open van 10 tot 17 uur en op zondag (marktdag) van 10 tot 12 uur. (IB)