Klasseslagerij Burggraeve uit Oostende heropent dubbel zo groot

Klasseslagerij Burggraeve aan het Leopold I-plein onderging een grote renovatie. De zaak is dubbel zo groot geworden, met een aparte in- en uitgang. Vrijdagavond vindt de officiële heropening plaats en vanaf het weekend staat het team weer ter beschikking van de klanten.

In 1901 werd het toenmalige gemeenteplein uitgekozen om er een monument van koning Leopold I te plaatsen. Het plein, het hoogste punt van het centrum, bood uitzicht op zes straten. Het ruiterstandbeeld van de koning, ontworpen door beeldhouwer graaf Jacques Lalaing, werd ingehuldigd op 5 augustus 1901 op Leopold I-plein, in de volksmond ’t Peerd. In 1905 verbouwde slager Henri Metsu de bel-etage van Villa Amphitrite tot slagerij. Veel nabijgelegen hotels werden klant.

Familiezaak

In 1939 werd de ‘Boucherie Mets’ overgelaten aan slager Bossuyt met de naam Boucherie Leopold. Na veel moeilijkheden tijdens de oorlogsjaren kwam de opening van de autosnelweg (1956) en de opening van het appartementstoerisme, met een grote economische vooruitgang. In 1961 werd de beenhouwerij overgelaten door Firmin Boone en vanaf 1970 bouwde Jerome Burggraeve de zaak uit tot de alom bekende bloeiende zaak. Zoon Stefaan (53) is sinds 2000 de uitbater en hij werkt samen met zijn partner Nadine Lesage, zijn kinderen Isabelle en Thomas en een team van vast en tijdelijk personeel.

Nadine Lesage, partner van uitbater Stefaan, gaf wat meer uitleg. “Stefaan is opgegroeid in de beenhouwerij, heeft studies slagerij gedaan aan De Groene Poorte in Brugge en van zijn achttiende heeft hij in de beenhouwerij gewerkt. Ik woon en werk al 12 jaar samen met Stefaan, die twee kinderen heeft die de traditie verder zetten. Dochter Isabelle heeft studies Dierenzorg gedaan en runt sinds 2019, samen met haar vriend, Cedric Blommaert, de hoeve in Leffinge, Hof Burggraeve, waar al ons rundsvlees wordt gekweekt en verwerkt tot in het slachthuis. Zoon Thomas is ook slager van beroep en werkt hier in Oostende in de slagerij. Het familiebedrijf draait op wieltjes.”

Te klein geworden

Stefaan was ook eigenaar van de aanpalende bakkerij met in- en uitgang op de Rogierlaan. “Omdat in coronatijd gebleken is dat de slagerij te klein geworden was om onze klanten veilig te ontvangen en ons ruim aanbod van producten te tonen en ook omdat de bakkerij niet meer verhuurd werd, rijpte het idee om de slagerij uit te breiden en klantvriendelijker te maken. Bij ons is de klant koning en samen zijn we tevreden dat onze zaak meer dan ooit een open huis geworden is”, klinkt het nog.