“Klanten waren een deel van ons leven”: Nancy en Peter sluiten na 32 jaar de deuren van hun dagbladhandel in Westrozebeke

In Westrozebeke houden Peter Swaenepoel en Nancy Carlisle van dagbladhandel Swaenepoel er na 32 jaar mee op.

“We stoppen er mee op 30 november”, vertelt Nancy. “We gaan het wel missen, want de afgelopen jaren hebben we veel mooie momenten beleefd. Onze klanten waren meer dan klanten. Ze waren een deel van ons leven. Het was een eer om deel uit te maken van hun dagelijkse routine en om hen te mogen verwelkomen. We zijn dankbaar voor hun jarenlange vertrouwen en steun. Ook de boekjes- en Weekbode ronde van Peter loopt op 30 november ten einde. Wie nog een voorraad tabak, sigaretten en kraslotjes wil aankopen, kan nog tot dan bij ons terecht. Verder staan er nog wenskaarten, strips en schoolgerief in de uitverkoop.”