“Klanten vroegen steeds om er nog een jaartje bij te doen”

Naast chocolatier Joost De Muyt sloot in december nog een tweede zaak de deuren. Slagerij Patrick is sinds 15 december gesloten, al is dat net als bij de chocolatier best relatief. De 65-jarige slager wil nog steeds voldoen aan specifieke vragen. Zeker als men hem vraagt naar zijn droge worsten, is Patrick Allemeersch nog bereid zijn messen nog eens te slijpen.

Zijn toonbank is sinds 15 december leeg, maar zijn koelkasten zijn dat nog niet. Voor de feestdagen vroeg een aantal vaste klanten nog om kalkoenen en droge worsten, waardoor hij nog even bezig blijft. “Ik mag de schok niet te groot maken, hé”, knipoogt de goedlachse beenhouwer. “Ik zal ook nog wel eens een souper of barbecue doen. Zo lang ik mijn materiaal heb, wil ik hier en daar nog de handen uit de mouwen steken.”

Aanvankelijk startte Patrick zijn professionele loopbaan bij een aantal warenhuizen, waarna hij bij de oorspronkelijke eigenaar van de beenhouwerij aan de slag mocht. Toen die stopte, nam hij de zaak in februari 1990 over. Verschillende klanten vonden het aangekondigde pensioen een jammere zaak, vooral omdat de beenhouwer al meer dan 32 jaar in het centrum van Beernem actief is. “Ik ben al een aantal jaar aan het uitbollen, maar de klanten vroegen steeds om nog even verder te doen. Maar ik ben bezig sinds mijn zeventiende, dus het moet een keer stoppen. De energieprijzen waren ook een doorslaggevende factor. Als je maar halve dagen open bent en ook je leveranciers de prijzen opslaan, dat zet je aan het nadenken.”

Beernems stoofpotje

Sinds jaar en dag staat de slager bekend om een aantal specialiteiten. “Zeker voor het Beernems stoofpotje, een streekgerecht met kalkoenstoofvlees, kwamen mensen speciaal naar mij. Ook met de feestdagen deed ik een aantal speciale zaken, maar de klassiekers werken vaak het best. Vroeger aten de mensen meer vers vlees, de laatste jaren evolueerde onze stiel naar een groter aantal bereidingen. Tussen kerst en nieuw had ik vroeger enorm veel fondue en gourmet, maar dat is intussen ook gedaan. Nu gaan mensen vaker iets afhalen bij een traiteur of restaurant.”

Naast zijn slagerij is Patrick Allemeersch ook bijzonder actief in het lokale verenigingsleven. Hij is actief lid van de Atletiekclub en maakt deel uit van de vereniging De Dorpsvrienden. Hij is dan ook elk jaar van de partij tijdens de bekende avondmarkt en sneukeltocht.

“Dankzij mijn gezondheid kon ik hard werken altijd combineren met goed leven. Een tof feestje, ik ben er altijd voor te vinden. Ik zal me bovendien blijven inzetten voor de lokale gemeenschap. Iedereen mag me altijd de vraag stellen of ik iets kan doen. Vragen staat vrij. Of ik effectief tijd zal hebben, dat zien we dan wel weer. Maar ik wil bezig blijven”, lacht hij.