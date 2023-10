Klaas en Sandra stoppen na 32 jaar met broodjeszaak Sint-Amandje

Wie verzot is op de belegde broodjes, panini’s of ander lunchgerechtjes van Sint-Amandje in de Sint-Amandstraat in Brugge, wacht best niet te lang om nog eens langs te gaan. Eind oktober stoppen Klaas Pouwels (61) en Sandra Wintein (58), die in 1992 met de zaak van start gingen, met de uitbating. Er komt geen overnemer, want het gebouw is verkocht en zou een andere invulling krijgen.

Het kriebelde

“Klaas en ik waren nog een koppel toen we destijds met de broodjeszaak van start gingen. We werkten alle twee in dienstverband – hij in een drukkerij en ik in de verkoop – maar het kriebelde steeds meer om zelfstandig aan de slag te gaan”, vertelt Sandra. “De horeca boeide ons en aanvankelijk was het de bedoeling om enkel delivery te doen, maar met op een geschikt pand in de Sint-Amandsstraat te stoten en zelf ook in de stad te wonen, dachten we dat we daar beter toch ook een echte winkel met ook wat zitplaatsen bij zouden nemen.”

“We zijn begonnen in het hoekpand, naast het pand waar we nu zitten. Later namen we er een pand aan de overkant van de straat bij, voor de takeaway. En zo’n vijftien jaar geleden hebben we alles gecentraliseerd in een ruim pand dat we hadden gekocht, waar we nog altijd zitten.”

“Ik mag wel zeggen dat we hard gewerkt hebben de voorbije jaren, want naast de delivery en de bediening in de zaak zelf hebben we lange tijd ook nog catering gedaan voor bedrijven, organisaties en feesten. Corona en de nasleep ervan waren voor ons erg moeilijk en sindsdien draaien we bewust op een wat lager pitje. Mijn reumaprobleem draagt ook wel bij aan de beslissing. En ik zal nu ook meer tijd hebben voor mijn politiek engagement als gemeenteraadslid voor Vooruit.”