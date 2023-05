Klaas Deroo start met eigen fietsatelier

Klaas Deroo (33) is in de Stationsstraat 126 gestart met een eigen fietsatelier met bijhorende winkel.

Dat Klaas Deroo, die getrouwd is met Amber Moerman, zich op dat adres kwam vestigen, is geen toeval.

“Dit is de ouderlijke woning van mijn vader, Ignace. Opa Frans Deroo en oma Simonne Demeulenaere hebben er altijd graag gewoond. En toen oma, inmiddels overleden, het pand verliet, zag ik mijn kans om een uitdaging aan te gaan en een droom te realiseren. De woning werd grondig gerenoveerd en dit is meteen de start van een eigen fietsenatelier”, weet Klaas te vertellen.

Het leven van Klaas speelt zich voortaan af tussen de auto’s en de fietsen. Beroepshalve werkt hij immers deeltijds bij de autokeuring.

Hij is trouwens gediplomeerd graduaat automechanica. “Via afstandsonderwijs en heel wat bijscholing heb ik me gespecialiseerd in het herstellen van fietsen. Het betreft hier zowel de klassieke fiets als de elektrische fiets.”

Klaas is officieel Oxford &Giant-dealer, maar je kan er voor alle merken terecht. Ook voor onderdelen en alle herstellingen. (JM)

Meer info: 0479 52 50 13 of info@fietsatelierderoo.be.