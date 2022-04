Klaar voor een plasticvrije grote lenteschoonmaak: start-up breidt gamma natuurlijke schoonmaakproducten uit

Het zachte lenteweer kondigt traditiegetrouw aan dat het tijd is om onze huizen en tuinen eens goed onder handen te nemen. De keukenkasten uitkuisen, zomerlakens wassen, het tuinservies door de vaatwasmachine draaien… Start-up BRAUZZ zorgt er met zijn steeds uitbreidende assortiment van plasticvrije en natuurlijke schoonmaakproducten voor dat je gewapend bent voor deze klus.

Doorheen de jaren heeft menig West-Vlaams huishouden een flinke voorraad aan huishoudproducten in grote plastic wegwerpflacons verzameld, het liefst elk voor één specifiek poetsdoel. Duurzaam? Niet echt. En voordelig eigenlijk ook niet. “Traditionele allesreinigers en (af)wasmiddelen bestaan grotendeels uit water. De consument betaalt het dure vervoer én de plastic verpakking van dat water, terwijl het gemakkelijk anders kan”, legt Bruggeling Ruben Renaer (25) uit, co-founder van BRAUZZ.

Geen compromissen

Ruben leerde zijn latere mede-opdrichters Manush en Lowie kennen tijdens hun studententijd aan de Antwerp Management School. Ze ondervonden dat wie wil kiezen voor duurzame producten, vaak moet inboeten op prijs, kwaliteit of gebruiksgemak. Daar wou het trio aan veranderen, BRAUZZ was geboren.

Bij ons betaal je niet voor water en vervuilende verpakkingen

Het begon met hervulbare badkamer-, glas- en allesreiniger. “Je koopt eenmalig een herbruikbare verstuiver, of je wast eentje uit die je zelf al hebt staan. Je vult die zelf met kraantjeswater en voegt het schoonmaakpoeder naar keuze toe. Het natuurlijke poeder koop je in compacte navullingen en is net zoals de verpakking biologisch afbreekbaar”, vertelt Ruben.

Ruben Renaer (25), co-founder van BRAUZZ, met een van hun herbruikbare verstuivers met allesreiniger. (gf)

Daarna kwamen de wasstrips: ultra geconcentreerd wasmiddel in één enkel blaadje dat zo mee kan in de wasmachine en volledig oplost. Anderhalf jaar na de lancering van hun webshop pakt BRAUZZ met een nieuw product uit: vaatwastabletten. Geen plastic omhulsel zoals bij vele andere merken, enkel natuurlijke ingrediënten die de planeet niet beschadigen en 40 procent compacter dan de traditionele soortgenoten. Stuk voor stuk bewuste keuzes, volgens Ruben. “We luisteren vooral naar onze klanten en ambassadeurs. Uit een enquête bleek dat onze doelgroep vaatwastabletten miste in ons assortiment. Een natuurlijke variant, maar ook een die je laat besparen op ruimte en gewicht”, klinkt het.

Een wereld zonder wegwerpplastic lijkt nog een utopie, maar bij BRAUZZ geloven ze dat zij nu al een verschil maken. “Wij willen duurzame producten toegankelijk maken door de kostprijs zo laag mogelijk te houden en toch even gebruiksvriendelijk en efficiënt te maken als tegenhangers die wel schadelijke stoffen gebruiken. In de huishoudwereld is dat relatief eenvoudig, bij de verpakking van voeding bijvoorbeeld is dit meteen een stuk moeilijker”, aldus Ruben.

De prijs wordt deels bepaald door de grotere spelers op de markt, maar daar kan een kleine start-up vaak niet tegenop. En die grote bedrijven springen in de revolutie tegen wegwerpplastic traag op de kar. “In België en Nederland is deze trend al langer aan de gang. Lokaal en ecologisch consumeren wint steeds meer aan populariteit. Maar het is inderdaad zo dat de grote bedrijven op zich laten wachten. Het ontwikkelen van deze producten vergt namelijk veel energie, tijd en geld. Het is voor hen veel interessanter om kleine spelers over te nemen eens het onderzoeks- en ontwikkelingsproces is afgerond.”

Bewust kopen

Overtuigd? Dan geeft Ruben nog graag een tip mee om zelf mee te evolueren naar een plasticvrije toekomst: “Sta ervoor open. We zijn zelf ook niet perfect. We schreeuwen niet van de daken dat dat je onmiddellijk al je vertrouwde producten moet inwisselen. Maar wees bewust van wat je koopt en zoek af en toe eens gericht naar een ecologisch alternatief.”