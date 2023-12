Kjell Van Belle restaureert oude meubels in bijberoep

Naast zijn job in een winkel spendeert Kjell Van Belle (29) zijn vrije tijd in de garage van zijn ouders. Hij werkt er aan oude meubels en geeft ze een nieuw leven. “Een meubel met emotionele waarde probeer ik een langer leven te geven”, vertelt hij.

Na zijn studies houtbewerking ging de Beernemnaar zich specialiseren in ‘restauratie’. Die keuze kwam er door een passie die hij al jarenlang had. “Eigenlijk wist ik al van toen ik twaalf jaar was dat ik dit wilde doen. Ik ben geboeid door geschiedenis van dingen. Zo probeer ik altijd te achterhalen hoe voorwerpen gemaakt worden. Eerst volgde ik een bijkomende studie om papier en perkament te restaureren, vervolgens specialiseerde ik me in het stofferen van meubels.”

Al wie oudere meubels heeft en die graag wil laten herstellen, kan bij Kjell terecht. “Vooral mensen die een meubel met emotionele waarde hebben, komen bij me langs. Ik probeer die meubels een nieuw en vooral langer leven te geven.”

Meubels stofferen

“Onlangs kwam er bijvoorbeeld een oudere vrouw met een eeuwenoud houten kistje. Per ongeluk was daar kaarsvet op gemorst en dat beschadigde de houten onderdelen van het kistje. Het was even werk, maar uiteindelijk kon ik het kistje in zijn eer herstellen. De vrouw was er heel blij mee, want ze was er enorm aan gehecht”, gaat de meubelmaker verder.

Dankzij zijn bijkomende specialisatie kan Kjell ook meubels opnieuw stofferen. Dat is een tijdrovend en moeilijk proces. “Vooral omdat sommige elementen van meubels moeilijk te vinden zijn. Aan de stof van een zetel met leuningen werk ik al gauw een tiental dagen. Naast zetels en stoelen werkte ik ook al aan kastjes en tafels. In principe kan ik elk product proberen te herstellen, al hangt het af van wat de eigenaar er precies mee wil doen. Het is een tijdrovend proces. Maar de blije reacties van de mensen achteraf, daar doe ik het voor”, besluit Van Belle. (AVH)

Info: www.atelierkjell.be