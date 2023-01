Kjell en Sylvie openen eerste winkel van antiekshop Up!Retro

Up!Retro, een webshop voor antiek, vintage, curiosa en verzamelitems, opent binnenkort haar eerste fysieke winkel in de Noordstraat in Veurne. “We willen met de winkel meer zichtbaarheid creëren in het straatbeeld zodat mensen ons weten liggen”, aldus de zaakvoerders.

Kjell Buysschaert (27) en zijn vriendin Sylvie Coutereel (35), beiden uit Oostduinkerke, startten in april 2020 aan het begin van de coronaperiode met Up!Retro. Up!Retro is een webshop voor antiek, vintage, curiosa en verzamelitems. “Het was toen vrij onzeker om met een fysieke winkel te starten, waardoor we destijds begonnen zijn met een webshop”, aldus Sylvie. “Onze webshop is in die twee en een half jaar blijven groeien en we bieden inmiddels 1.800 artikelen aan. Dit maakt van ons meteen de grootste webshop in België op het vlak van vintage, antiek en curiosa”, aldus Sylvie.

Wie nog op zoek is naar attributen, rekwisieten, decoratie voor in een film of decor kan terecht bij Up!Retro. Daarnaast bieden ze ook projecten op maat aan en upcyclen ze oude voorwerpen, waarbij een onbruikbaar product wordt verwerkt tot een nieuw product dat meer waarde heeft dan daarvoor. Dit kan zeer uiteenlopend zijn: een lamp maken van de oude trompet van grootvader op zolder, een unieke decoratieve muur in huis of helpen inrichten van de mancave. Je kunt er ook terecht voor het inrichten van een winkel, horecazaak of vitrine.

Kleine winkel

Door de snelle groei van de webshop kwam alles in een stroomversnelling terecht. “Eigenlijk was het niet de bedoeling om met een fysieke winkel te starten”, zegt Kjell. “Tot op het moment dat we een afspraak hadden met een vrouw uit Veurne die een item kwam ophalen in onze opslagplaats. Ze zei dat ze in die bijna drie jaar tijd als Veurnaar nog nooit eerder van ons had gehoord. Ze bracht ons uiteindelijk op het idee om een vrijgekomen winkelpand te huren in de Noordstraat om wat aan onze naamsbekendheid te doen. We namen uiteindelijk de beslissing om het risico te nemen. Als je geen risico durft nemen, dan kun je ook geen vooruitgang boeken.”

“De winkel is vrij klein, maar we gaan proberen om van elk iets te plaatsen in de winkel en geregeld af te wisselen met nieuwe items. We zijn nog volop bezig met de inrichting van de winkel en hopen om op zaterdag 11 februari de deuren te openen. Sylvie zal op woensdag en zaterdag de winkel openen. Op de mooie zomerdagen zullen we eventueel enkele dagen extra openen. We willen met de winkel meer zichtbaarheid creëren in het straatbeeld, zodat mensen ons weten liggen. Er zal in de winkel ook een computerscherm hangen zodat de bezoekers ons volledige aanbod via de webshop kunnen bekijken. We willen blijven groeien. We gaan al richting de 2.000 artikels. Wie weet kunnen we binnen een paar jaar verhuizen naar een groter pand, als de winkel goed draait. Maar dat is uiteraard nog onzeker en nog toekomstmuziek.”

Wie graag eens wil komen rondneuzen in de opslagplaats met alle artikelen, kan nog steeds een afspraak blijven maken om die te komen bezichtigen. De loods bevindt zich in de Berkenlaan in Veurne. Up!Retro opent op 11 februari van 10 tot 18 uur de deuren van de fysieke winkel in de Noordstraat 4. Meer info op upretro.be.