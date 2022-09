Kipco-Damaco wint Leeuw van de Export 2022

De Leeuw van de Export 2022 bekroont opnieuw het kruim van de Vlaamse exportwereld. In dat rijtje past nu ook Kipco-Damaco. De onderneming uit het West-Vlaamse Oostrozebeke sleepte de award in de wacht in de categorie “bedrijven met meer dan 50 werknemers”. “We zien de Leeuw als een prijs voor elke medewerker, als waardering voor onze gezamenlijke ambitie en als een extra stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan”, aldus CEO Paul Larmuseau.

Het juryverslag stipte de stevige groei van de export als pluspunt aan, net als de sterke uitbouw van het netwerk van buitenlandse verkoopkantoren. Verder vond de jury het belangrijk dat Kipco-Damaco zich altijd duurzaam weet te integreren in de lokale cultuur en economie, door vooral maatwerk te leveren. Ook de verwevenheid met het hoofdkantoor wist de juryleden te bekoren, en het engagement van de lokale verkoopsmensen. Geregeld zijn er immers plaatselijke sales medewerkers die zich tijdelijk of zelfs permanent willen vestigen in de buitenlandse verkoopkantoren.

Onverwachte eer

In een eerste reactie toont Kipco-Damaco eigenares Iris Vandaele zich verrast, maar uiteraard bijzonder opgetogen en ook respectvol tegenover de andere genomineerden. “Genomineerd worden was voor ons onverwacht en al een uitzonderlijke eer. We moesten het opnemen tegen sterke kandidaten die elkaar overduidelijk waard zijn. Andere producten, andere sector, andere accenten, maar in de kern: allemaal met dezelfde drive en inzet. ‘Durven, doen, en blijven deuregoan’, zo vat ik ons motto vaak samen, maar dat motto geldt ook voor vele anderen.”

De deelname aan de Leeuw van de Export ontstond vanuit de Olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Paul Larmuseau: “Maar gaandeweg groeiden de ambitie en de inzet, en na de nominatie bleef de spanning maar stijgen. Dat we deze nek-aan-nekrace wonnen doet goed, en is een extra stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Groeien blijft de ambitie

“De Leeuw van de Export toont aan dat de koers die we met Kipco-Damaco al sinds 1964 varen, de enige juiste is, ook op exportgebied. We noemen onszelf een start-up met meer dan een halve eeuw op de teller. We gaan er nog altijd onbevangen, fris en enthousiast tegenaan en blijven onszelf voortdurend heruitvinden. Zo blijven we groeien, van een solide groep tot een wereldspeler. Onze ambitie is overal in de wereld onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Fantastisch dat dit nu officieel beloond wordt met een belangrijke prijs.” Mede-eigenaar Bruno Vandaele formuleert het zo: “Onze focus is geëvolueerd van product naar oplossing, van verkopen naar groei stimuleren.” Naast de de technologische kennis en de oplossingsgerichte attitude is de belangrijkste troef van Kipco-Damaco misschien wel de sterkte van het netwerk. Het bedrijf beheerst goed het unieke relationele aspect van deze internationale business, waarin een warm en rechtstreeks contact en passende ondersteuning van de klant het verschil maken. Kipco-Damaco noemt het zelf ‘learning by doing’: gaandeweg door ondervinding processen bijsturen en perfectioneren.

Dank aan iedereen

Paul Larmuseau wenst nadrukkelijk iedereen te bedanken binnen én buiten het bedrijf. “Alle medewerkers in de eerste plaats, zonder wiens hulp en inzet dit nooit zou gelukt zijn. Maar ook de mensen van Flanders Investment & Trade en de leden van de jury voor de extra tips, de waardevolle ondersteuning en vooral de leerrijke feedback.” Ook een woord van aanmoediging voor de andere kandidaten en genomineerden ontbreekt niet. “We wensen hen heel veel succes in hun toekomstige projecten, en vooral dat Vlaanderen zich mag blijven onderscheiden in het buitenland.”

Bedrijfsstructuur: 3 business units

Opgericht in 1964 is Kipco-Damaco intussen uitgegroeid tot een grote internationale groep, de Damaco Group, met als hoofdzetel het West-Vlaamse Oostrozebeke en met 3 business units. De eerste business unit (food processing) produceert kippenseparatorvlees voor verdere verwerking tot onder meer kookworst en diverse frituursnacks. De kans dat het kippenvlees in uw favoriete frituursnack of kookworst geproduceerd wordt bij Kipco-Damaco is dus reëel. De tweede business unit (food distribution) verhandelt diepvriesgroenten, -vlees, -vis en -frieten voor de retail en het foodservices segment. In de derde business unit (nutrient science) ligt de focus op de recuperatie van nevenstromen uit de pluimveeproductie. Die worden verwerkt tot functionele bouwstenen voor o.a. aquacultuur en voedings- en dierenvoedingsproducenten.

Wereldwijd netwerk

Ondanks de grootte van de onderneming is het nog steeds een familiebedrijf, met Iris en Bruno Vandaele als eigenaars van de 2e generatie. In 2018 kwam 72% van de omzet uit export, in 2021 was dit al opgelopen tot 83%, waarvan een aanzienlijk deel uit niet-EU-markten. De producent beschikt over een netwerk van eigen verkoopkantoren in onder meer Singapore, Brazilië, India, China en Vietnam. Naast de hoofdvestiging in Oostrozebeke zijn er productiesites in Polen en Frankrijk. Overnames zijn er nooit geweest: het gaat altijd over organische groei. Kipco-Damaco combineert zijn lokale marktkennis vanuit de verkoopkantoren met zijn gespecialiseerde knowhow om samen met de klant te bekijken hoe het vleesverwerkingsproces aangepast kan worden in functie van hun halffabrikaat. Met 21 nationaliteiten binnen het bedrijf noemt Kipco-Damaco zich een echte kameleon: Vlaams, maar toch ook internationaal. “Global presence, local service” vat perfect de visie samen. Kipco-Damaco kiest ook resoluut voor een circulaire en duurzame koers, o.a. via innovatieve productieprocessen waarbij reststromen zoals beender- en verenmeel terug een plaats krijgen in de voedselketen.