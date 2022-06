Kipco-Damaco genomineerd voor ‘Leeuw van Export 2022’: “Geïnvesteerd in hightech”

Kipco-Damaco uit de Dentergemstraat is genomineerd voor de ‘Leeuw van de Export 2022’, de exportprijs van Vlaanderen. Wie de prestigieuze prijs uiteindelijk krijgt, weten we pas op 14 september, maar we gingen even langs bij het Oostrozebeekse succesbedrijf.

Het verhaal van Kipco-Damaco begon in 1964 met pioniers José en zoon Marc Vandaele en Brigitte Callewier. Intussen is het uitgegroeid tot een familiebedrijf dat internationaal goed bezig is, exporteert naar 150 landen en werkt verschaft aan 220 werknemers. Eigenlijk is het bedrijf ontstaan uit de vroegere ‘vlascommerce’ die voor de grote crisis in de jaren 50 voor welvaart zorgde in de Oostrozebeekse regio.

Volgens Iris Vandaele is het allemaal begonnen met de stichting van een kippenslachterij in de Wielsbekestraat in 1964. “Het bedrijf ging zich specialiseren in het slachten van kippen en kalkoenen geschikt voor de diepvriesindustrie. Meteen was het eerste onderdeel van de toekomstige firma Kipco-Damaco geboren”, aldus Iris.

Naast de verpakking van diepvrieskalkoen bracht de firma ook kippen, soepkippen, piepkuikens en parelhoen vers geslacht op de markt, maar daar bleef het niet bij. “In 1982 zette het familiebedrijf een enorme stap voorwaarts door uit te pakken met een totaal nieuw product. Er werd een eigen machine ontworpen om helemaal mechanisch gevogelte te ontbenen, een totaal nieuw procedé dat nergens bestond. Met andere woorden: de firma was nu in staat om een basisproduct te leveren voor de aanmaak van kookworst, frikadellen, vleesballen, vleesconserven en allerhande vullingen.”

Tot op vandaag blijft dit onderdeel een belangrijke pijler van Kipco-Damaco. Daarnaast verhandelt het ook diepvriesgroenten en vlees, vis en frieten voor de retail en het foodservicesegment. Tot slot recupereert Kipco-Damaco nevenstromen van de pluimveeproductie en verwerkt die tot functionele bouwstenen voor aquacultuur en voedings- en dierenvoedingsproducten. Liefst 83 procent van de omzet komt uit de export, waarvan een aanzienlijk deel uit niet-EU-markten. Naast de hoofdvestiging in Oostrozebeke zijn er productiesites in Polen en Frankrijk.

Groeiend bedrijf

“Het spreekt voor zich dat wij in de wolken zijn met de nominatie voor Leeuw van de Export 2022”, vervolgt CEO Paul Larmuseau. “Het binnenhalen van deze prijs zou ons bedrijf een enorme naambekendheid bezorgen. Wij hebben de jongste jaren heel veel geïnvesteerd in het bedrijf. Niet alleen naar automatisering en digitalisering, maar ook naar veiligheid toe in en rond het bedrijf. Dat betekent dat we streven naar professionalisme met heel veel hightech. In de landen waar wij nu voet aan de grond hebben, gaan we vooral proberen dieper door te dringen naar het binnenland toe, want ook daar ligt een enorm potentieel.”

“Onze hoofdactiviteit blijft ook naar de toekomst toe de productie van kip- en gevogelteproducten, want kippenvlees wordt nagenoeg overal in de wereld gegeten, wat met varkensvlees niet altijd het geval is. Hoedanook, deze nominatie betekent voor ons en ons personeel dat wij heel goed bezig zijn. Ons motto is simpel: durven, doen en deure gaan”, besluit Iris Vandaele. (Julien Cluyse)