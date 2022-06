Kipco-Damaco genomineerd voor Leeuw van de Export 2022

Welk Vlaams bedrijf met meer dan 50 medewerkers haalt dé exportprijs binnen? Dat weten w epas op 14 september, maar we weten wél al dat er één kans op zes is dat de Leeuw van de Export award in West-Vlaanderen terechtkomt. Voedingsproducent en -distributeur Kipco-Damaco uit Oostrozebeke behoort namelijk tot de genomineerden.

Kipco-Damaco produceert kippenseparatorvlees voor verdere verwerking tot onder meer kookworst en diverse frituursnacks. Daarnaast verhandelt het bedrijf diepvriesgroenten, -vlees, -vis en -frieten voor de retail en het foodservicessegment. Tot slot recupereert Kipco-Damaco nevenstromen van de pluimveeproductie en verwerkt ze tot functionele bouwstenen voor de aquacultuur en voedings- en dierenvoedingsproducenten.

Internationale stempel

Ongeveer 83 procent van de omzet komt uit export, waarvan een aanzienlijk deel uit niet-EU-markten. De producent beschikt over een netwerk van eigen verkoopkantoren in onder meer Singapore, Brazilië, India, China en Vietnam. Naast de hoofdvestiging in Oostrozebeke zijn er productiesites in Polen en Frankrijk.

Tijdens de tweede juryronde in september zullen deze 6 genomineerden hun wedstrijddossier verdedigen voor een eindjury. Die bestaat naast de Joy Donné en Sonja Willems, die Flanders Investment & Trade vertegenwoordigen, uit een handvol experts uit de economische wereld. Op 14 september maken Vlaams minister-president Jan Jambon en Joy Donné, dan gedelegeerd bestuurder van FIT, de winnaars bekend tijdens de prijsuitreiking in Leuven.