KIOSK in Kortrijk steekt in nieuw jasje van Sijs

Tijdens de komende dagen kan je in de KIOSK op de Graanmarkt in Kortrijk een gloednieuwe presentatie ontdekken van Sijs. Sijs is specialist in verf, vloerbekleding, binnen- en buitenzonwering, gordijnen en decoratie.

Hun gamma kan je in West-Vlaanderen in vier filialen terugvinden: Kortrijk, Brugge, Torhout en Roeselare. De winkels werden allemaal recent vernieuwd in samenwerking met designstudio 5AM. Het familiebedrijf bestaat 60 jaar.

Elke maand presentatie

Sijs werd voor de presentatie in de KIOSK gekoppeld aan Amber Verschuere, een jonge Kortrijkse interieurarchitecte. Met haar frisse visie als buitenstaander stelde ze Sijs een inspirerende installatie voor waar een aantal van Sijs’ populaire producten op een totaal andere manier gebruikt worden: dynamisch en kleurrijk. In de KIOSK wordt iedere maand een innovatieve presentatie opgezet van de producten/diensten van een regionaal bedrijf in samenwerking met een ontwerper. De matching tussen bedrijf en ontwerper gebeurt door Designregio Kortrijk.