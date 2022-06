Kinderzonnebrillen van gerecycleerde visnetten door Filou & Friends in Kortrijk

Eind deze week kan je in de winkels van Filou & Friends kinderzonnebrillen kopen, die gemaakt zijn van gerecycleerde visnetten. Het Kortrijkse familiebedrijf werkte voor de Belgische primeur samen met Yuma Labs.

Zonnebrillen bestaan vaak uit kleine onderdelen kunststof en metaal, die moeilijk gerecycleerd kunnen worden. En daar willen het Belgische Yuma Labs en Filou & Friends met hun collectie duurzame kinderzonnebrillen verandering in brengen. Die bestaan uit 100 procent gerecycleerde visnetten en het materiaal kan ook achteraf opnieuw hergebruikt worden. Zo worden er geen grondstoffen verspild.

Kunnen tegen een stootje

“De brilletjes moeten er niet alleen goed uitzien, maar ze moeten ook tegen een stootje kunnen”, zegt Kortrijkzaan Rudi Maes, CEO van Filou & Friends. “Daarom hebben we lang nagedacht over het ontwerp. De brilletjes zijn buigbaar en de lenzen zijn volledig krasbesteding. We willen ervoor zorgen dat onze producten lang meegaan en dat ze niet op de afvalberg terechtkomen. Wie de zonnebril uiteindelijk toch wil wegdoen, kan ze binnenbrengen bij één van onze winkels om ze een tweede leven te geven of te recycleren.”

De zonnebrillen zijn vanaf deze vrijdag te koop in de winkels van Filou & Friends, maar ook via de webshop. Ze zijn verkrijgbaar in 4 kleuren en kosten 29,90 euro.

(Camille Jonckheere)