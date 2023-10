Kinderyogaschool van Sylvie is speels en toegankelijk: “Elk kind verdient acceptatie”

Heel wat mensen en gezinnen kennen Sylvie van haar Yogamobiel. Met haar nieuwe Kinderyogaschool in De Panne wil Sylvie nu kinderen van 8 tot 13 jaar onderdompelen in de yogawereld, op een speelse, toegankelijke manier.

Al zo’n 20 jaar maakt yoga onlosmakelijk deel uit van het leven van Sylvie Decoster (45). Naast haar beroepsactiviteiten als opvoeder en persoonlijk assistent geeft deze mama van drie dochters al meer dan 15 jaar yogalessen aan volwassenen en jongeren. Yoga was altijd al de rode draad in Sylvies leven en werk, want daar ligt haar hart.

Kracht van stilte

“Maar uitsluitend leven van yogalessen is niet evident”, vertelt ze. “Toen ik 22 was, heb ik in Thailand mijn allereerste yoga-ervaring opgedaan en tijdens een boeddhistische stiltemeditatie de kracht van stilte ontdekt. De kracht die ik toen heb gevoeld, wilde ik doorgeven. Zo’n 18 jaar geleden heb ik een vierjarige opleiding yogadocent voor volwassenen gevolgd, met aandacht voor authentieke yoga en de filosofie erachter. Yoga betekent ook verbinding in het Sanskriet, en verbinding is precies wat ik wil realiseren.”

“Yoga helpt ons om te gaan met onze emoties, geestelijk en fysiek te ontspannen, het brengt rust en stilte in je hoofd en maakt onze spieren soepel. Ik weet dat ook jonge kinderen baat hebben bij yoga. Vanaf 8 jaar zijn kinderlongen volgroeid en geschikt voor de yoga-ademhalingsoefeningen. Het is belangrijk dat ieder kind zich gezien kan voelen, zich in zijn complete zijn geaccepteerd kan voelen. Met kinderyoga wil ik kinderen helpen om hen te laten blijven wie ze zijn. Elk kind heeft wijsheid en creativiteit in zich, en die halen we hier naar boven!”

Miniretraite

“Elke les gaan de schoenen uit, laten we alle ballast achter en starten we op een yogamat in een cirkel. De les start als iedereen stil is, en met gesloten ogen naar het magische geluid van de klankschaal luistert. Dan leren we samen goed in- en uitademen, onze spieren ontspannen en yogahoudingen aannemen. Daarna mogen de kinderen hun creativiteit uiten met tekenen, schilderen, djembe, dansen en zingen. Elke yogales eindigt met een volledige lichaamsontspanning van kop tot teen en is op zich een miniretraite van een uur. Kinderen kunnen dus op elke les instromen.”

Elke zaterdag van 09.30 tot 10.30 uur in het Sint-Jansheem 1A. 5 euro per sessie of een 8-beurtenkaart voor 40 euro. info: www.deyogamobiel.be en info@deyogamobiel.be