“Kinderen blijven hier koning op hun troontje”: kinderschoenenzaak Kadee na 20 jaar in nieuw kleedje

Haar klanten komen van heinde en verre, haar schoenen gaat ze zelf kiezen bij haar vertrouwde Italiaanse producenten en service staat bij haar op de eerste plaats. Zaakvoerster Katrien Gheysen (58) wil na twintig jaar haar zaak Kadee nog eens een nieuw elan geven.

Katrien Gheysen groeide op in het voormalige postkantoor van Sint-Eloois-Winkel. Haar pa Joris was er postmeester, haar ma Marie-Thérèse Vansteenbrugge runde er een zaak in elektrotoestellen. Het postkantoor moest in 1998 sluiten, maar het gebouw was eigendom van het gezin. “Ik werkte in de rubbersector, banden voor auto’s en vrachtwagens. Ik heb er veel opgestoken, maar ik droomde er altijd van om een zelfstandige zaak te runnen”, zegt Katrien, die met haar gezin in de Smissestraat woont. “Toen mijn ouders stopten met de winkel zag ik mijn kans schoon. Ik had in die tijd kleine kinderen en een speciaalzaak voor kinderschoenen leek me een gat in de markt. Later zou ieder dorp er eentje hebben, nu zijn er alweer veel verdwenen.”

Koningen in de jungle

De naam Kadee verwijst natuurlijk naar kinderen. Die van Katrien en haar man Joop Evers, Raf (25) en Claire (23), zullen niet in haar voetsporen treden. “Ze werken in Brussel en Leuven.” Na twintig jaar vond Katrien het tijd om haar zaak eens in een nieuw jasje te steken. “Ik heb daarvoor een beroep gedaan op de expertise van Universiteit Hasselt. Heel wat van hun ideeën heb ik mijn eigen twist gegeven. Deze week hebben we de laatste hand gelegd aan de afwerking en ik ben tevreden. Mijn zaak oogt nu kleurig, ik noem het een fleurige jungle-look. Maar het zit ‘m ook in de details, zoals de verlichting.”

“Mensen helpen primeert op verkopen”

Kinderen zijn koning of koningin in Kadee, dus wat niet mocht wijken zijn de troontjes. “Dat zijn de stoeltjes waarop de kinderen zitten om schoenen te passen. Ieder kind dat hier ooit schoenen paste, blijft dat onthouden. De winkel zal voor de rest niet meer te herkennen zijn, maar er zijn twee dingen hetzelfde gebleven: de troontjes en ikzelf,” lacht ze.

Geen webshop

Katrien gaat met plezier samen met jonge mama’s en papa’s op zoek naar de gepaste schoen voor hun kleintjes. “Een webshop, daar begin ik niet aan. In onze niche is dat ook geen optie, je kan geen kinderschoen kopen zonder die te passen.” De klanten vinden dan ook al twee decennia vlotjes de weg naar de Kortrijkstraat in Sint-Eloois-Winkel. “Ze komen soms van de andere kant van Vlaanderen, maar ook uit Noord-Frankrijk. En uiteraard ook van wat dichterbij. Tijdens corona ben ik voor mijn klanten schoenen aan huis gaan brengen om te passen. Pas toen besefte ik vanwaar die eigenlijk allemaal kwamen (lacht). Sommige kinesisten en mensen die gespecialiseerd zijn in kindervoetjes sturen de ouders van hun patiëntjes naar hier. Want iedere kindervoet is anders. ”

“Ik ga ter plaatse bij de producenten zelf en verkrijg zo ook aanpassingen aan de schoenen”

Katrien staat in haar winkel zoals ze zelf is. “Ik ben een eerlijk iemand. Als iemand hier bij mij komt voor een nieuwe schoenen en ik zie dat de zoon of dochter nog een tijdje verder kan met het oude schoentje, dan zeg ik dat gewoon en poetsen we die nog eens extra op. Ik wil niet per se verkopen, maar vooral de mensen helpen.”

Italiaanse topkwaliteit

Katrien krijgt daarbij de hulp van heel wat trouwe jobstudenten en straks ook een flexi-jobber. “We pushen de klanten niet, maar geven wel advies. Een paar schoenen is niet goedkoop, zeker niet als je kwaliteit nastreeft. Mijn schoenen komen voor 90 procent uit Italië. Ik ga naar beurzen, maar ook naar de producenten zelf. Bij mij situeren zich die vooral in De Marken, een mooie streek aan de Adriatische Zee. Die kleine familiale schoenenproducenten ken ik door de jaren heen inmiddels persoonlijk. Op mijn vraag passen ze ook sommige schoenen aan. De wisselwerking en connectie die ik met hen heb is fantastisch. De kwaliteit die zij leveren is wereldtop, ze zijn meesters in hun métier.”

Je kunt bij Kadee ook op afspraak schoenen gaan kiezen. “Dat is een van de dingen die we bewaard hebben na de coronamaatregelen. Je kan een afspraak boeken, zodat je zeker weet dat je op dat afgesproken moment zal geholpen worden. H ier gewoon binnen stappen kan natuurlijk ook altijd.” Kadee was een maand gesloten, maar gaat in het weekend van 3 en 4 februari weer open. “De focus zal de eerste maanden nu liggen op de communies, maar ook de zomercollectie komt stilaan binnen.”