Kinderdagverblijf De Savanne bestaat twintig jaar

Kinderdagverblijf De Savanne bestaat 20 jaar en dat konden de medewerkers niet zomaar voorbij laten gaan. Evelien Carpentier en haar partner Klaus Vancamelbeke kregen een ware verrassing in De Giraffe, waar het voor hen allemaal begon.

Evelien Carpentier had altijd al het gevoel dat ze iets voor jonge kinderen kon betekenen. Nadat het pand voor het kinderdagverblijf eigenhandig door haar papa werd gebouwd, zag De Giraffe het levenslicht op 14 februari 2005. Aanvankelijk was er plaats voor amper 14 kindjes, wat al snel uitbreiding vond tot een capaciteit van 21 kindjes. Haar partner Klaus Vancamelbeke zette vanaf 2006 mee de schouders onder het project naast zijn job als IT’er. “Na enkele jaren werd besloten we om een tweede locatie op te richten gezien de nooit aflatende vraag naar kinderopvang. In 2009 kwam De Zebra erbij, in 2014 De Olifant en in 2021 De Leeuw waardoor De Savanne op vandaag dagelijks 98 kindjes opvangt”, vertelt Evelien. “De Giraffe ontstond uit een roeping: een warme thuis bieden voor elk kindje dat opgevangen wordt, waarbij het welzijn van het kind primeert.”

Verrast

“We plannen komende zomer, in het kader van het 20-jarig bestaan, een evenement voor de medewerkers en de ouders. Maar ons team verraste ons op de dag zelf. De Giraffe, waar het allemaal begon, werd passend versierd. De auto die dagelijks Roeselare doorkruist om de maaltijden, bereid door ons keukenteam, naar de locaties te brengen, werd bestickerd. De ouders werden gevraagd om een persoonlijke boodschap te bezorgen die in een boek gegoten werd. Wij werden met een smoes verwacht in De Giraffe. Een welkomstcomité met medewerkers uit de verschillende locaties stond ons op te wachten en ook Michèle Hostekint, schepen van Kinderopvang, was erbij om felicitaties namens het stadsbestuur over te maken. Een aangename verrassing”, aldus Evelien. (RV)