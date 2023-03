Kinder- en jeugdschoenenwinkel Tonttu verkast naar nieuw pand: “We gaan niet weg, we verhuizen”

Kinder- en jeugdschoenenwinkel Tonttu in de Sint-Amandsstraat verhuist. Zaakvoerster Lisanne Vandewiele (33) uit Roeselare liet haar oog vallen op het pand in de Noordstraat 45. Hoewel Lisanne dacht in het voorjaar van 2023 al te kunnen openen op die nieuwe locatie, en dat ook al zo communiceerde, blijkt dat toch niet realistisch te zijn. “We hopen in de zomer van 2024 te kunnen openen in de Noordstraat”, klinkt het.

Tonttu gaat al bijna 30 jaar mee in Roeselare. “In 1995 is de toenmalige zaakvoerster, Virginie Cappelle, heel klein gestart”, opent Lisanne, de huidige uitbaatster. “Het was haar grote droom en wat ze opgebouwd heeft, mocht meer dan gezien worden. Helaas moest Virginie zeven jaar geleden door gezondheidsproblemen de winkel overlaten. Ik werkte hier als jobstudent en was dus vertrouwd met de zaak. Zo heb ik Tonttu uiteindelijk overgenomen. We verkopen kinder- en jeugdschoenen vanaf maatje 16 tot en met maat 41. Bij ons staat kwaliteit bovenaan en is een-op-eenservice cruciaal. Een winkel zoals de onze is ondertussen een nichemarkt geworden, maar met de service proberen we ons te onderscheiden van de grotere schoenenwinkels en -ketens”, vertelt Lisanne.Na al die jaren in de Sint-Amandsstraat besloot Lisanne een tijd terug om uit te kijken naar een nieuwe locatie. Haar blik viel op het pand in de Noordstraat 45, bij veel Roeselarenaren bekend als het huis van Dokter Peene. Klein detail: het huis gaat volledig tegen de grond en er moet een nieuw pand gebouwd worden. “Maar voor ons was dit geen probleem. We dienden een bouwaanvraag in en geheel onverwacht kregen we een maand vroeger dan verwacht al de goedkeuring om eraan te beginnen”, klinkt het bij Lisanne.

Zomer 2024

“Dat maakte ons wellicht iets te enthousiast. We pakten meteen uit met een banner waarop stond ‘opening voorjaar 2023’. Helaas zullen we door allerlei omstandigheden die deadline niet halen. Daarom komt er binnenkort een nieuwe banner met de vermelding dat Tonttu er komt in de zomer van 2024. Ondertussen is duidelijk dat die termijn wel haalbaar zal zijn”, zegt Lisanne.

Meer zichtbaarheid

Ondanks de veranderde planning, verwacht Lisanne toch een positieve vibe rondom Tonttu. “We gaan niet weg, we verhuizen alleen maar naar een nieuwe locatie. En daar zullen we onze klanten een nog betere service kunnen aanbieden. Met de verhuizing verwacht ik veel meer zichtbaarheid en passage. Ons huidig pand ligt wat verborgen. De nieuwe winkel ligt bovendien dichter bij De Munt en de bijhorende ondergrondse parking. Ook dat zie ik als een positief aspect voor mijn cliënteel.” Lisanne behoudt de focus op het huidige concept. Ook de openingsuren blijven onveranderd.

Meer info over Tonttu: www.tonttu.be en op de Facebook- en Instagrampagina.