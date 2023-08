Kimberly (36) opent Kim’s Fashion in Roeselare: van eigen poetsbedrijf naar kledingzaak

Kimberly Vankemmel (36), die samen met haar man Dimitri Bouttens (39) een poetsbedrijf heeft, opent vandaag 1 augustus langs de Manestraat in Roeselare de deuren van Kim’s Fashion. In de nieuwe kledingzaak komen zowel mannen, vrouwen als kinderen aan hun trekken. “Ik geloof dat een dergelijke winkel in een zijstraat van de Ooststraat kan lukken. Op deze plaats waren in het verleden al verschillende zaken gevestigd en die zijn telkens uitgegroeid tot een vaste waarde.”

De Moorsleedse Kimberly Vankemmel geeft toe dat ze toch wel een beetje zenuwachtig is om dinsdag de deuren van haar nieuwe winkel te openen. “Samen met mijn man Dimitri run ik het bedrijf VB Cleaning Service. We zijn gespecialiseerd in het reinigen van bevuilde panden, het kuisen van kantoren en het onderhoud van fitnesscentra. Ik speelde al enkele jaren met het idee om een eigen kledingwinkel te openen, maar dat is toch iets heel anders dan een poetsbedrijf.”

Zijstraat

Kimberly en Dimitri wonen in het centrum van Moorslede, maar een groot deel van hun sociaal- en werkleven speelt zich in Roeselare af. “We kozen voor de Manestraat. Een zijstraat van de drukkere Ooststraat. We zien dat er in de Ooststraat wel hier en daar winkels leeg staan, maar zijn ervan overtuigd dat een kledingwinkel in een zijstraat zeker kan draaien. Mensen zoeken graag eens de kleinere straatjes op waar men vaak ook exclusieve producten kan vinden.”

Pop-up

Kimberly palmt met Kim’s Fashion het pand in waar vroeger Do Fashion nog zat. “Ook verschillende pop-upinitiatieven vonden hier hun onderdak. Alle zaken die hier opgestart werden groeiden later uit tot een vaste waarde. Dat willen wij ook zijn.” In Kim’s Fashion vindt men kleren voor het hele gezin. “Zowel betaalbare sportieve als meer geklede kledingstukken. Onder andere merken zoals Nazareno Gabrielli, Nikkie en Le Chic Garçon komen hier aan bod. Op de volledige collectie is het wachten tot dit najaar. Daarom organiseren we pas eind dit jaar een groot opendeurweekend.” Maar vanaf dinsdag wil Kimberly toch al wat proeven van haar nieuwe zaak. Kim’s Fashion zal telkens open zijn van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Enkel op donderdag blijft de winkel gesloten. “’s Nachts en ’s ochtends vroeg werken Dimitri en ik voor ons poetsbedrijf. Dimitri werkt daarna voor de technische dienst in Moorslede, ik in de winkel.”