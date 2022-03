Kimberly (28) knipt in Fancy Frou: “Bezoek moet ontspannend zijn”

Onder de noemer Fancy Frou ontvangt Kimberly Dierickx (28) klanten in haar praktijk gelegen in de Keizerstraat 40. Gebeten door het kappersvak stelt ze de kwaliteit steevast boven de kwantiteit.

“Fancy Frou is afkomstig uit een grapje, maar werd werkelijkheid”, aldus Kimberly Dierickx. “Als jongste ondernemer van Temse was ik gebeten door retro en vintage opsteekkapsels. Ik stond op beurzen en deed vrijwillig opsteekwerk. Iedereen vroeg me steeds een froufrou te knippen bij hun kapsel. Zo was snel duidelijk dat frou in de naam moest zitten. Toen mijn man als grap zei Fancy Frou she will do it for you werd dit het motto en tevens de naam.”

Haar praktijk is terug te vinden te midden in de natuur. “Ik hou echt van de locatie met zicht op het bos, vandaar ook de grote ramen. Bij mij staat kwaliteit boven kwantiteit. In mijn concept kan je terecht voor een snit en brushing, balayages, make-overs met het juiste kleuradvies… Denk hierbij een heerlijke latté macchiato of expresso met de nodige zoetigheden om het geheel af te maken. Een bezoek aan Fancy Frou moet ontspannend zijn.”

Een antwoord op de vraag wat het perfecte kapsel is, heeft ze rap klaar. “Voor mij is dat vooral teamwork. Ik luister naar wat je echt wil, geef correct advies en probeer het droomhaar van de klant volledig te vervullen. Dat geeft me voldoening en zorgt voor het perfecte plaatje. Ik volg de nieuwste trends op de voet en pas de mode dan ook toe. Ieder in zijn unieke stijl, als je haar maar goed zit dan kan je alles aan.”

Hoe blikt ze vooruit naar 2022? “Voor mij is het jaar al perfect. Ik heb een leuke zaak, leer elke dag nieuwe mensen kennen, heb een super gezin, de beste familie en een goede gezondheid. Wat wil een mens nog meer? Nu corona nog voorbij en het wordt een topjaar! Om af te sluiten Fancy Frou, I will do it for you!” (KeMa)

Meer info via sociale media FancyFrou of 0496 99 44 16.