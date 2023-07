Kim en Bert toeren rond met lokale wijn

Sinds deze zomer toeren Kim Jacob (35) en Bert Desmedt (37) rond met hun Barra Vino, een mobiele bar met lokale wijn. Het koppel uit Loker praat over een garageproject. “Of nog een hint van mij aan Bert om in het huwelijk te treden. Dan hebben we meteen al een leuke manier om drankjes te serveren.”

Het koppel werkte lang aan het klaarmaken van een Piaggio. “Aangezien we beiden zelfstandig zijn stond de Piaggio vaak op ons te wachten in onze garage. Uiteindelijk is er een van de twee aangekochte exemplaren klaar om naar events en feesten te trekken. Zoals recent naar de Open Wijngaardfeesten”, vertelt Kim.

De naam van de mobiele eyecatcher Barra Vino is enerzijds een creatieve verwijzing naar het land waar het voertuig gemaakt wordt, Italië dus, en naar de wijn die nu al vele jaren ook een Heuvellandse toets gekregen heeft.

Later ook bier

“We serveren vanuit onze mobiele bar de Heuvellandse wijnen van het vat. Nadat de klanten hun keuze gemaakt hebben trekken we naar de lokale wijnboer om onze vaten te laten vullen. Naar de toekomst toe zullen we ook een tweede Piaggio rijklaar maken en voorzien van een tap voor bier.” (MDN)