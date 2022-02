Kim (36) is het nieuwe gezicht van tearoom Stanish in Tielt

Op de markt van Tielt heeft de horecazaak Stanish een nieuw gezicht gekregen. Kim Volckaert (36), afkomstig uit Wingene, zorgt sinds 8 februari voor de uitbating van het koffie- & eethuis. “Na een eerste bezoek aan het gebouw was ik op slag verliefd op de zaak”, vertelt Kim Volckaert vol enthousiasme.

Samen met haar echtgenoot Marnix Vanlaere (56) heeft ze een bouwbedrijf dat is gevestigd langs de Wingensesteenweg. “Het is een droom die ik nu zie uitkomen, want toen ik mijn echtgenoot leerde kennen, speelde ik al met het idee om ooit een tearoom te beginnen. De smaak voor de horeca kreeg ik te pakken toen ik destijds achter de toog stond van de Octopus in Oostkamp. Ik hou enorm van het sociale contact.”

Door de geboorte van haar zoon zei ze het horecaleven vaarwel. “Sindsdien werkte ik mee in het bouwbedrijf, maar de kriebels voor de horeca zijn altijd gebleven. Ik heb altijd een grote band gehad met Tielt. Ikzelf ben afkomstig van Wingene en liep school aan het Sint-Jozefinstituut. Toen we hoorden dat de Stanish gesloten was omdat de vorige eigenaar er de brui aangaf, besloten we een kijkje te nemen. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Samen met haar man Marnix Vanlaere gaf ze het gezellige pand op de markt een opfrisbeurt. “Alles werd opnieuw geschilderd en ook de toog, keuken en een deel van het sanitair hebben we vernieuwd. Marnix zal zich verder blijven bezig houden met het bouwbedrijf terwijl ik de leiding neem over de Stanish. Hierbij kan ik rekenen op de hulp van Shirley Van Waes, die vertrouwd is met de Tieltse horeca.”

Hamburger

In de Stanish kan je voor meer terecht dan de dagelijkse pint. “Eigenlijk moet men de Stanish beschouwen als een koffie- en eethuis waarbij we uitpakken met een uitgebreide selectie van verschillende koffies en thee. Uiteraard zullen de mensen hier ook terecht kunnen voor een gewoon pintje.”

“In de namiddag zetten we vol in op pannenkoeken en gebak, maar er is meer. We hebben ook een aanbod van dagelijkse snacks. Denk onder meer aan garnaalkroketten, croques, spaghetti en zelfs een huisgemaakte hamburger met frietjes. We kijken er enorm naar uit om de mensen te verwelkomen en te bedienen”, besluit Kim.

