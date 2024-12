KIKI Beauty/Boutique breidt uit met nagelstudio en beautyshop vooraan

Céline Vanfleteren (29) neemt de ruimte die voorheen voorzien was voor Boutique Parazaar in nu de traiteurzaak met dagverse take-out gerechten verhuist naar de overkant in de Voorstraat. “Geen grote veranderingen voor KIKI Beauty/Boutique, maar wel een uitbreiding. Al zal ik de chaos die de Vanfleterens met zich meebrengen missen”, lacht Céline.

Nu Traiteur Parazaar de deuren opent in de Voorstraat 22 komt er een deel van de ruimte vooraan vrij in de Voorstraat 37. “Met het wegvallen van de koffies to go heb ik KIKI Beauty/Boutique naar de mooie voorkant van het pand kunnen integreren met onder meer de manicure en een make-up corner. Zo zien mensen beter mijn activiteiten. Het schoonheidssalon blijft achteraan.”

Céline opende KIKI in juni 2022. Vrijdag 13 december is de officiële opening van haar ‘Beauty/Boutique’, van 10 tot 17 uur. “Mensen die benieuwd zijn naar de herinrichting kunnen eens komen kijken en genieten van een glaasje. Ik geef ook 10% korting op alle producten. Ideaal om nog kerstcadeaus te scoren.”

Op Voorstraat 37 bevinden zich nu KIKI Beauty/Boutique en achteraan nog steeds Maison Parazaar. © MD

KIKI is vooral gekend voor haar relaxatie- en schoonheidsbehandelingen. “Van massages en gelaatsverzorging tot laserontharing en pedicures. Ik heb ook een ruimte waar we alles in duo kunnen aanbieden. Leuk voor bijvoorbeeld een mama en dochter of koppels.”

In de uitgebreide ‘Boutique’ vind je alles van schoonheidsproducten en verschillende haaraccessoires. “Daarbij ligt vooral de nadruk op make-up. Ik ben de enige verdeler van ILIA Beauty in de regio/ Maar ik verkoop ook skincare en bodycare producten. Daarbij geef ik ook steeds advies. Nu de Bodyshop en Yves Rocher weg zijn in de Lange Steenstraat, merk ik dat mensen zoekende zijn naar plek waar ze persoonlijke aanbevelingen kunnen krijgen.”

Koop lokaal

“Veel mensen vinden de sfeer en het ondernemerschap in de Voorstraat leuk, dus het is jammer dat er toch veel online gekocht wordt in plaats van lokaal. Daarnaast kiezen we voor een heel persoonlijke, familiale en warme aanpak. Mijn collega’s zijn mijn beste vriendinnen en we werken in onze gewone kleren, niet te formeel. Onze klanten houden daarvan en met velen van hen hebben we een goede band opgebouwd. Logisch ook, veel van onze vaste klanten komen om de 3 à 4 weken.”