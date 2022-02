Khalid brengt stukje Saint-Tropez naar Tielt

In de Kortrijkstraat is met Barbier Saint-Tropez sinds kort een derde kapper-barbier te vinden. Khalid Najjabi (35) opende er onlangs zijn eerste zaak. Hij leerde de stiel in Frankrijk, waar hij werkte in kapsalons in Saint-Tropez, en kwam uiteindelijk voor de liefde naar Tielt. Nu wil hij met zijn kapsalon een stukje Saint-Tropez naar de Kortrijkstraat brengen.

Tien jaar lang knipte hij kapsels in Franse grootsteden als Toulon, Marseille en Saint-Tropez, maar drie jaar geleden ruilde Khalid Najjabi (35) de Côte d’Azur echter in voor Brussel. Daar leerde de man met Marokkaanse origine Maryam kennen, op wie hij even later ook verliefd werd. Hij volgde haar uiteindelijk zelfs richting West-Vlaanderen.

“Ik sprak dus vooral Frans, waardoor mijn Nederlands nog niet optimaal is, maar ik doe heel hard mijn best”, zegt hij haast verontschuldigend als we hem spreken. Enkele jaren en twee kinderen later start hij in Tielt nu ook een eigen zaak. “Ik werkte hier al een tijdje in een ander kapsalon, maar het was mijn droom om een eigen kapsalon uit de grond te stampen”, vertelt hij. Een droom die onlangs dus in vervulling ging.

Veel concurrentie

Khalid beseft wel dat hij in de buurt heel wat concurrentie heeft. “Er zitten inderdaad nog een paar barbershops in de Kortrijkstraat, maar het is doenbaar. Ik wil me onderscheiden door er echt voor te proberen zorgen dat mijn klanten tevreden zijn. De mensen voelen dat als je iets met passie doet en dat wil ik dan ook wel echt overbrengen. Het belangrijkste is niet de prijs, maar wel dat de klanten tevreden naar huis gaan.”

Aanvankelijk zal Khalid enkel mannenkapsels knippen. Al denkt hij er nu al over om in de toekomst zijn horizon eventueel te verruimen.

“Maar beginnen bij het begin. En dan zien we wel. De eerste weken zijn alvast goed verlopen. Alle begin is natuurlijk moeilijk, maar het smaakt zeker naar meer. Het zal waarschijnlijk ook pas echt beginnen lopen eens er wat klanten langsgekomen zijn. De beste reclame is namelijk mond-tot-mondreclame”, besluit Khalid Najjabi.

