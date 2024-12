Keurslager Breughel pakt uit met versbox: hypermodern afhaalsysteem heeft meteen succes en is uniek voor de regio

Bart Callens (44) en Annelies Clincke (44) van keurslagerij Breughel, aan de Tieltstraat in Wingene, hebben er een blikvanger bij: een versbox. Dat is een gekoelde 14-delige locker waarin elke klant met een persoonlijke code zijn bestelling kan afhalen wanneer het hem of haar uitkomt. Het unieke concept sinds half november heeft meteen succes. “De versbox zorgde al voor zo’n 250 bestellingen”, vertelt Bart Callens.

“De meeste automaten kunnen slechts een zeer beperkt deel van ons assortiment aanbieden”, legt Callens uit. “Dat hebben we altijd een probleem gevonden. Maar met de gekoelde versbox kunnen klanten kiezen uit ons volledig aanbod. Het systeem is uniek voor de regio en werkt zeer vernuftig. Je plaatst een bestelling, betaalt, stipt aan wanneer je die bestelling wil afhalen en de versbox laat je meteen weten wat de mogelijke afhaaluren zijn. Zo kunnen er nooit méér bestellingen zijn dan de versbox aankan. Via een unieke code kun je dan het juiste vakje openen. Ideaal voor klanten met weinig tijd, die niet graag in een rijtje staan te wachten. Wij maken de bestelling klaar zo’n uur vóór de klant zijn aankoop wil afhalen. De prijzen zijn exact dezelfde als wanneer je in de slagerij zelf zou kopen. De eerste reacties zijn alvast zeer positief. Als de positieve trend zich doorzet, denken we er al aan om een tweede box te plaatsen. ”

Ambacht

De voorbije 20 jaar bouwden Bart en Annelies Breughel uit tot een fel gewaardeerde keurslagerij-traiteur. “Voor ons rundsvlees gebruiken we alleen Blonde d’Aquitaine. Dat zijn geen kweekkoeien, maar dieren die een goed leven hebben gehad. Hetzelfde geldt voor de Mangalica varkens, die we kweken in onze hoeve in Wingene. Die dieren zijn een weide van 400 m2 gewoon en krijgen een gevarieerde voeding met maïs en meel. Binnenkort hopen we een nieuwe stal te kunnen bouwen en een fokprogramma op te zetten met dieren met een stamboom. Ik zeg altijd: beter een kleiner stukje kwaliteitsvlees, dan een hoop vlees zonder smaak.” Die aanpak blijft niet zonder resultaten. De Federale Overheidsdienst Economie beloonde Bart en Annelies zopas met het label van erkend ambacht. Een erkenning die de klanten zeker zullen waarderen.