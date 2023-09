Keukens Trybou in Staden en Oostkamp is failliet

De ondernemingsrechtbank heeft de nv Keukens en Interieurs uit de Diksmuidestraat in Staden en Trybou in de Brugsestraat in Oostkamp failliet verklaard. Ook twee kijkwoningen in Halle en Astene (Deinze) zijn failliet. De firma werd opgericht in 1933.

Maurice en Michel Trybou begonnen aanvankelijk met het maken van speelgoed en kindermeubelen. In de jaren ’50 schakelden ze dan over op school- en buismeubilair. Eind de jaren ’50 werd dan de weg van de buffetmeubelen ingeslagen, wat de aanleiding was voor het maken van de bouwkeukens. De leiding was in de loop der jaren in handen van drie generaties Trybou. Daarna namen Dirk en Werner Fastenaekels het roer over.

Zware brand

Keuken en Interieur Trybou werd alvast niet gespaard van tegenslagen. In 1991 was er een zware brand die de productiehal volledig in de as legde en dat was uiteraard een klap voor het bedrijf. Dankzij veel hulp waren slechts weinig mensen technisch werkloos. Het puin maakte plaats voor een gloednieuwe hal van 4.500 vierkante meter.

Alles in de kijkwoningen was afgestemd op intimiteit en gezelligheid: edele, massieve houtsoorten, donkere accenten in metaal, warme tinten en stoffen. Bezoekers kregen er vrijblijvend advies over hun keuken- en woondroom.

Advocaat Stefaan De Rouck is aangesteld als curator. (EDB)